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600 bin işçi bekliyordu Erdoğan tarih verdi: Görüşmeler başlayacak

600 bin işçi bekliyordu Erdoğan tarih verdi: Görüşmeler başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Tarih veren Erdoğan, "Toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayında başlayacak" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu. Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin toplu sözleşme süreçlerinin devam ettiğini aktaran Erdoğan, "Burada da hakkaniyetli ve rasyonel bir sonuca ulaşılacağına inanıyorum" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren bir gelişme yaşanmıştı. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde TÜHİS, ilk zam teklifini işçi tarafına sunmuştu. İşçi tarafı da birinci 6 ay yüzde 16, birinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 8, ikinci yılın birinci 6 ayında yüzde 7, ikinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 5'lik teklifi kabul etmeyeceklerini aktarmıştı.

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