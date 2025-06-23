BIST 9.130
DOLAR 39,73
EURO 45,81
ALTIN 4.320,05
HABER /  SPOR

Muslera yeni takımını açıkladı

Muslera yeni takımını açıkladı

Galatasaray’daki 14 yıllık kariyerine veda eden Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, futbol hayatına Güney Amerika’da devam edecek. Uruguaylı kaleci, Arjantin’den Estudiantes ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Abone ol

Galatasaray’daki uzun ve unutulmaz kariyerinin ardından ayrılık kararı alan Fernando Muslera, rotasını memleketine yakın bir noktaya çevirdi. Uruguaylı kaleci, Arjantin’den Estudiantes ile anlaşmaya vardı.

14 yıl sonra yeni bir takımın formasını giyecek olan tecrübeli eldiven, kararını resmen duyurdu. Muslera yaptığı açıklamada "Yeniden başlamaktan çok mutlu ve çok memnunum. Hem Türkiye'deki basın toplantısında hem de geldiğimde burada birkaç teklif aldığımı ve evime yakın olmak istediğimi açıkça belirttim. Birçok teklif aldım ama sadece Penarol ve Estudiantes'ten gelen teklifleri değerlendirdim. 14 yıl sonra yeni bir kulüpteyim ve burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Zengin bir tarihe sahip Estudiantes takımına katılmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı kapanıyor mu? RTÜK 72 saat süre verdi
Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı kapanıyor mu? RTÜK 72 saat süre verdi
En çok kene olan iller! 5 il hastalık taşıyan kene popülasyonunda ilk sırada
En çok kene olan iller! 5 il hastalık taşıyan kene popülasyonunda ilk sırada
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hastaneye yatırıldı
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hastaneye yatırıldı
600 bin işçi bekliyordu Erdoğan tarih verdi: Görüşmeler başlayacak
600 bin işçi bekliyordu Erdoğan tarih verdi: Görüşmeler başlayacak
Devlet Bahçeli aylar sonra Meclis’te konuşacak
Devlet Bahçeli aylar sonra Meclis’te konuşacak
Akdeniz'de deprem oldu! AFAD duyurdu
Akdeniz'de deprem oldu! AFAD duyurdu
AK Parti Manisa eski milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu
AK Parti Manisa eski milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu
Mehmet Metiner ayrılık kararını böyle duyurdu: Herkes kendi yoluna...
Mehmet Metiner ayrılık kararını böyle duyurdu: Herkes kendi yoluna...
Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti
Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti
Gülizar iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Gülizar iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Bu sene çok fazla her gün bir ölüm haberi var! Milli sporcunun annesi keneden öldü
Bu sene çok fazla her gün bir ölüm haberi var! Milli sporcunun annesi keneden öldü
Hapse giren Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! Youtube kanalı için ihtar çekildi
Hapse giren Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! Youtube kanalı için ihtar çekildi