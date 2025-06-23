Muslera yeni takımını açıkladı

Galatasaray’daki 14 yıllık kariyerine veda eden Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, futbol hayatına Güney Amerika’da devam edecek. Uruguaylı kaleci, Arjantin’den Estudiantes ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

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Galatasaray’daki uzun ve unutulmaz kariyerinin ardından ayrılık kararı alan Fernando Muslera, rotasını memleketine yakın bir noktaya çevirdi. Uruguaylı kaleci, Arjantin’den Estudiantes ile anlaşmaya vardı.

14 yıl sonra yeni bir takımın formasını giyecek olan tecrübeli eldiven, kararını resmen duyurdu. Muslera yaptığı açıklamada "Yeniden başlamaktan çok mutlu ve çok memnunum. Hem Türkiye'deki basın toplantısında hem de geldiğimde burada birkaç teklif aldığımı ve evime yakın olmak istediğimi açıkça belirttim. Birçok teklif aldım ama sadece Penarol ve Estudiantes'ten gelen teklifleri değerlendirdim. 14 yıl sonra yeni bir kulüpteyim ve burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Zengin bir tarihe sahip Estudiantes takımına katılmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.