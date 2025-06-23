Bakan Işıkhan’dan Memur-Sen’in 30. yılında birlik ve vefa mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen Memur-Sen'in 30. Yıl Vefa Buluşması'nda yaptığı konuşmada, sendikanın sadece kamu görevlilerinin haklarını savunmakla kalmayıp, mazlumların da sesi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin vesayet zincirinden kurtulduğunu belirten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde sendikalarla sosyal diyalog içinde çalıştıklarını ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini ifade etti.

Abone ol

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenen Memur-Sen'in 30. Yıl Vefa Buluşması programında konuştu.

Memur-Sen'in kurucu Genel Başkanı, şair ve eğitimci Mehmet Akif İnan'ı ve yakın zamanda hayatını kaybeden Memur-Sen Onursal Genel Başkanı Zübeyir Yetik'i rahmetle, minnetle yad eden Işıkhan, Memur-Sen'in sadece kamu görevlilerinin mali ve özlük haklarını geliştirmekte kalmadığını, aynı zamanda dünyada mazlumların da sesi olduğunu belirtti.

Işıkhan, "Bugün Memur-Sen, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı en sert tepkiyi gösteren sendikalarımızın başında geliyor. Memur-Sen, aynı zamanda emperyalist ülkelerin güdümünde yürüyen uluslararası sendikal hareketlere karşı, uluslararası dünya emekçilerinin ve mazlumlarının sesi olacak uluslararası sendikalar kuran bir fikir sendikasıdır." ifadelerini kullandı.

Kamu, özel, sivil toplum ya da akademi fark etmeksizin ortak arzularının Türkiye'nin birliği, dirliği, milletin huzur ve refahı olduğunu vurgulayan Işıkhan, Türkiye'nin güçlenmesi, ekonominin büyümesi, insanların gelecek kaygısı yaşamadan iş-güç sahibi olması ve refahın yükseltilmesi için hep birlikte çalıştıklarını, mevcut sorunlara da kalıcı çözümler ürettiklerini söyledi.

"ÜLKEMİZ VESAYET ZİNCİRİNDEN KURTULMAYI BAŞARMIŞTIR"

Hükümet olarak tüm bu çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sosyal diyalog anlayışıyla sendikalarla birlikte yürüttüklerini aktaran Işıkhan, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan sendikaların büyümesi ve gelişmesi için örgütlenmelerine destek olduklarına dikkati çekti.

Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplu sözleşmeler aracılığıyla kamuda nitelikli hizmetlerin üretilmesini ve sunulmasını sağlayan fedakar kamu görevlilerimizin mali ve özlük haklarını, günün koşullarını dikkate alarak sürekli geliştiriyoruz. Bu, birlik ve beraberlik duygusu, güçlü bir toplum ve güçlü bir devlet mekanizmasıyla mümkün olabilmektedir. Türkiye, maalesef millete emeğinin hakkını arama özgürlüğü şöyle dursun, farklı düşünme özgürlüğünün dahi çok görüldüğü karanlık ve vesayet dolu dönemlerden geçmiştir. Hamdolsun ki uğruna çok bedeller ödenen emek mücadelesi ve sendikal faaliyetler, saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği siyasi reformlar ve Memur-Sen gibi bu toprakların değerlerine sahip çıkan sivil toplum kuruluşlarımız sayesinde ülkemiz bu vesayet zincirinden kurtulmayı başarmıştır. Bugün herkesin kendini özgürce ifade edebildiği ve kendine yer bulabildiği, daha adil, daha müreffeh bir sistemin inşası için çok sesli bir sendikal yapıya ve çalışma hayatına sahibiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle, başta çalışma hayatı olmak üzere dahili ve harici her konuda ortaya koyduğu vizyon ve sarsılmaz iradesi için teşekkürlerini ileten Işıkhan, "Çünkü biliyoruz ki zatıalinizin mücadelesi ekonomide, güvenlikte, diplomaside milletimizin onurunu ve ülkemizin bağımsızlığını koruma davasıdır. İnşallah bizler de sendikalarımız, kamu görevlilerimiz, işçilerimiz, işverenlerimiz, emeklilerimiz, kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bu ahde vefa duygusuyla Türkiye Yüzyılı hedefimize yürürken aynı çalışma azmini ve aynı fedakarlığı göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, konuşmasının sonunda Memur-Sen'in kuruluşunun 30. yılını kutladı.