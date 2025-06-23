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BM: İsrail, Gazze'de insani yardım operasyonlarımızı engellemeye devam ediyor

BM: İsrail, Gazze'de insani yardım operasyonlarımızı engellemeye devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de insani yardım operasyonlarını engellemeye devam ettiğini bildirdi.

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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze genelinde yakıt ikmalini kolaylaştırmak zorunda olduğunun altını çizen Dujarric, buna Gazze'nin kuzeyinin de dahil olduğunu ancak buraya yönelik yakıt ikmali engellerinin sürdüğünü ifade etti.

Dujarric, BM ve ortaklarının hafta sonunda 16 insani yardım operasyonu gerçekleştirmek için girişimde bulunduğunu, İsrail'in bunların yarısını doğrudan reddettiğini dile getirdi.

Bu nedenle su, yakıt, gıda ve cenazelerin çıkarılmasının engellendiğini aktaran Dujarric, aynı zamanda Gazze'nin büyük bir bölümünün tahliye emri altında olduğunu anımsattı.

Dujarric, İsrailli yetkililerin bugün de içinde iki hastane bulunan Han Yunus'ta iki mahallenin boşaltılması talimatı verdiğini belirtti.

Söz konusu talimatların kritik altyapılara ulaşımı engellediğine dikkati çeken Dujarric, bunun hem hastaları hem de tedavi sağlayan sağlık personelini etkilediğini söyledi.

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