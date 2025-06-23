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Trump: Petrol fiyatlarını düşük tutun, düşmanı güçlendiriyorsunuz

Trump: Petrol fiyatlarını düşük tutun, düşmanı güçlendiriyorsunuz

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada "Petrol fiyatlarını düşük tutun, düşmanın elini güçlendiriyorsunuz, yapmayın" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının düşük tutulması çağrısında bulundu. Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımlar yaptı.

Petrol fiyatlarının düşük tutulmasını isteyen Trump, "İzliyorum. Düşmanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz, yapmayın." ifadelerini kullandı.

Trump, diğer bir paylaşımında da, "Sondaj bebeğim, sondaj. Ve hemen şimdi diyorum." şeklinde ABD Enerji Bakanlığına seslendi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da Trump'ın söz konusu paylaşımına, "İlgileniyoruz. Başkan Trump'ın liderliği sayesinde Amerika'nın enerji güvenliği hiç olmadığı kadar güçlü." yanıtını verdi.

Orta Doğu'da İran ile İsrail arasında tırmanan gerilim, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlemesiyle daha da artmıştı.

İran'ın buna tepki olarak, dünya petrol sevkiyatının önemli orandaki bölümünün gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimali, petrol piyasalarını hareketlendirmişti.

ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri vurmasıyla petrol fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Brent petrol 76 doların hemen altında işlem görüyor.

GOLDMAN’DAN KRİTİK UYARI

Öte yandan ABD’li Goldman Sachs, Hürmüz’ün uzun süre kapalı kalması halinde petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

Banka, “Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrolün bir ay boyunca %50 gerilemesi ve ardından 11 ay boyunca %10 düşük kalması durumunda, Brent'in 110 dolara çıkacağını tahmin ediyoruz" yorumunda bulundu.

HSBC'DEN PETROL SENARYOSU

HSBC petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde, "ABD'nin İran'ı vurmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatılması veya İran'ın diğer misilleme eylemleri ihtimalinin artması üzerine petrol fiyatları yükselecektir" denildi.

Arzın bozulmaması durumunda dördüncü çeyrekte fiyatların düşme eğilimine gireceğini belirten HSBC, "Hürmüz Boğazı kapatılma olasılığının yüksek olduğu faktörde fiyatlar 80 dolar/varilin üzerine çıkması bekleniyor" öngörüsü yaptı.

HSBC, Brent petrolün 2. ve 3. çeyrekte 67 dolar/varil, sonrasında 65 dolar/varil olmasını bekliyor.

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