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Artvin'de hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Artvin'de hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Artvin'de, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince yürütülen aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Ekipler, "silahlı yağma" suçundan oluşan 3 farklı dosya kapsamında hakkında toplamda 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S'ye (30) yönelik Murgul ilçesindeki bir adreste operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.




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