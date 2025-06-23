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Fatih Altaylı'dan cezaevinden ilk mektup: “Bu da geçer yahu”

Fatih Altaylı'dan cezaevinden ilk mektup: “Bu da geçer yahu”

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, meslektaşı İsmail Saymaz’a bir mektup gönderdi. Altaylı mektubunda, “Sevgili İsmail halimi hatrımı sormuşsun, sağ ol, iyi ki varsınız” diyerek başladığı satırlarında hukuksuzluk dönemlerinin kurbanlarının çok olduğunu vurguladı.

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Altaylı, “Gençler bizim yerimize bedel öderken biz sessiz kalacak değiliz. Adalet için hepimiz savaşıyoruz. Bildiğim şudur: İyiler daima kazanır” dedi. Silivri ve emniyette iyi muamele gördüğünü belirten Altaylı, “İyiler hâlâ çoğunlukta, her şeye rağmen” ifadelerini kullandı.

Mektubunu “Seni ve bütün arkadaşları sevgiyle kucaklıyorum. Biliyorum ve hep söylüyorum: Bu da geçer yahu” sözleriyle noktaladı.

Fatih Altaylı'dan cezaevinden ilk mektup: “Bu da geçer yahu” - Resim: 0

Fatih Altaylı'dan cezaevinden ilk mektup: “Bu da geçer yahu” - Resim: 1

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