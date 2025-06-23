BIST 9.141
DOLAR 39,65
EURO 45,95
ALTIN 4.300,96
HABER /  DÜNYA

Beyaz Saray'da hava savunma sistemleri devrede

İran’ın, ABD’nin nükleer tesislere yönelik saldırılarına misilleme olarak Katar ve Irak’taki ABD üslerini vurmasının ardından Washington’da alarm seviyesi yükseltildi. Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri ilk kez aktive edilirken, ABD Başkanı Donald Trump kurmaylarıyla acil savaş toplantısı yaptı.

Abone ol

İran'ın Katar ve Irak'ta ABD üssünü vurmasının ardından Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri aktive edildi.

İRAN, ABD ÜSLERİNİ VURDU

İran, ABD'nin Tahran'da nükleer tesisleri hedef almasının ardından beklenen hamlesini biraz sert gerçekleştirdi. İran füzeleri, Katar ve Irak'ta ABD üslerini vurdu.

TRUMP KURMAYLARIYLA BİRLİKTE TOPLANTIDA

İran'ın misilleme saldırılarının ardından ABD'de kırmızı alarm verildi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kurmaylarıyla birlikte savaş toplantısına katıldı. 

BEYAZ SARAY'DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİVE EDİLDİ

Saldırılardan sonra Beyaz Saray'da ise dikkat çeken bir önlem alındı. Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri ilk defa aktive edildi.

NYT: TRUMP'IN İRAN'A YANIT VERME NİYETİ YOK

Öte yandan New York Times haberinde konuya ilişkin "Trump'ın İran'a yanıt verme niyeti yok" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler
DMM’den 'ABD uçakları Türk hava sahasını kullandı' iddialarına yalanlama İran’dan Katar ve Irak’taki ABD üslerine füze saldırısı
ÖNCEKİ HABERLER
İran’ın Katar’daki ABD üssünü vurması, petrol fiyatlarını düşürdü
İran’ın Katar’daki ABD üssünü vurması, petrol fiyatlarını düşürdü
DMM’den 'ABD uçakları Türk hava sahasını kullandı' iddialarına yalanlama
DMM’den 'ABD uçakları Türk hava sahasını kullandı' iddialarına yalanlama
İran: İsrail, Tahran'da bugüne kadar 206 noktaya saldırı düzenledi
İran: İsrail, Tahran'da bugüne kadar 206 noktaya saldırı düzenledi
Fatih Altaylı'dan cezaevinden ilk mektup: “Bu da geçer yahu”
Fatih Altaylı'dan cezaevinden ilk mektup: “Bu da geçer yahu”
Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
İran'ın ABD üslerine saldırısı sonrası MSB'den açıklama!
İran'ın ABD üslerine saldırısı sonrası MSB'den açıklama!
Samsun Kültür Yolu’nda Ebru Yaşar rüzgârı
Samsun Kültür Yolu’nda Ebru Yaşar rüzgârı
TFF duyurdu! Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı istifa etti
TFF duyurdu! Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı istifa etti
İran’ın saldırıları sonrası THY uçuşlarını iptal etti
İran’ın saldırıları sonrası THY uçuşlarını iptal etti
Artvin'de hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Artvin'de hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
BM: İsrail, Gazze'de insani yardım operasyonlarımızı engellemeye devam ediyor
BM: İsrail, Gazze'de insani yardım operasyonlarımızı engellemeye devam ediyor
Dünyaca ünlü bilim insanı Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdi
Dünyaca ünlü bilim insanı Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdi