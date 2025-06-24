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Irak: Katar’daki ABD üssüne saldırı bölgenin güvenliğini tehdit ediyor

Irak: Katar’daki ABD üssüne saldırı bölgenin güvenliğini tehdit ediyor

İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısı sonrası yaşanan tırmanışın daha fazla gerginliğe yol açabileceğini belirten Irak Dışişleri Bakanlığı, çatışmanın seyrinde benzeri görülmemiş, tehlikeli bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

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Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Bölgedeki tehlikeli ve hızla tırmanan gerilimin büyük endişeyle takip edildiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu gerilim, Katar Devleti'nin saldırıya uğramasıyla birlikte kardeş ülkeleri de etkilemeye başlamış durumda" ifadeleri kullanıldı.

"TEHLİKELİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Bu gelişmenin Irak'ın daha önce defalarca uyarıda bulunduğu, tüm bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden, ciddi riskler barındıran bir senaryonun gerçekleşmesi olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

Bu tırmanışın daha fazla gerginliğe yol açabileceğini ve çatışmanın seyrinde benzeri görülmemiş, tehlikeli bir dönüm noktası olduğunu ifade ediyoruz. Yeni aktörlerin çatışmaya dahil olmasının çatışmanın alanını genişletip bölgesel gerilimi daha da artıracağı konusunda tekrar uyarıda bulunuyoruz. Krizlerin çözümünün tek yolunun diyalog ve diplomatik kanallar olduğunu, askeri seçeneklerin ise sadece daha fazla gerilim ve acı getireceğini belirtiyoruz, bu konudaki değişmez tutumumuzu yineliyoruz.

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