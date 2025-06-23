ABD Başkanı Trump: Şimdi barış zamanı

ABD Başkanı Trump, "Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı." mesajını paylaştı.

Abone ol

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yaptı.

"Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynı şeyi yapmaya şevkle teşvik edeceğim" diyen Trump, "Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı" ifadesini kullandı.

Donald Trump ayrıca, "İran'a (Katar'daki saldırıyı) bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı." açıklamasını yaptı.