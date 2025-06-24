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İran'dan fırlatılan füze doğrudan isabet etti! İsrail'de 3 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran'dan fırlatılan füze doğrudan isabet etti! İsrail'de 3 kişi öldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkesin devreye girmesi beklenen saatten kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzelerden birinin, İsrail'in güneyinde bir binaya isabet ettiği ve 3 kişinin öldüğü bildirildi.

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İsrail basını, İran'dan ilk salvoda 2, ikincisinde 4 ve üçüncüsünde 3 olmak üzere 9 füzenin fırlatıldığını aktardı.

7 katlı binaya isabet etti

Füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzenin isabet ettiği binada 3 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin orta ve hafif derecede yaralandığını bildirdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artabileceği belirtildi.

İsrail ordusu, İran'dan 4'üncü dalga füzelerin ülkeye doğru ateşlendiğini, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığını duyurdu.

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