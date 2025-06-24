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Peş peşe depremler! Önce Adana ardından Akdeniz...AFAD duyurdu

Peş peşe depremler! Önce Adana ardından Akdeniz...AFAD duyurdu

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Adana'daki depremin hemen ardından bir deprem de Akdeniz'de oldu. Akdeniz dün de 4.4 büyüklüğünde bir depremle sallanmıştı.

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 Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.09'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Peş peşe depremler! Önce Adana ardından Akdeniz...AFAD duyurdu - Resim: 0

Akdeniz'de deprem

Adana'nın ardından bir deprem de Akdeniz'de oldu. Saat 07.12'de Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Akdeniz'de dün de 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Adana'daki depreme ilişkin açıklama

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD ve ilgili kurumlarca saha tarama çalışmalarının başladığını ve an itibarıyla herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi.

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