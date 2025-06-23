İngiliz kulübünün Osimhen planları suya düşecek

MANU TAKAS TEKLİF ETMEYİ PLANLIYORDU

Kırmızı Şeytanlar, Victor Osimhen için Napoli'ye Hojlund ya da Garnacho'nun yanı sıra bir miktar bonservis ücreti teklif etmeli planlıyordu. Ancak işler İngilizlerin istediği gibi gitmedi.