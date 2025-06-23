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İngiliz kulübünün Osimhen planları suya düşecek

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İngiliz kulübünün Osimhen planları suya düşecek

Manchester United, Napoli'den Victor Osimhen'i transfer edebilmek için Hojlund ya da Garnacho ve bir miktar para teklif etmeyi planlıyordu ancak İtalyan devi yeni bir golcü için girişimlere başladı.

İngiliz kulübünün Osimhen planları suya düşecek - Resim: 1

Viktor Gyökeres'i transfere ikna edemeyen, Liam Delap'ı Chelsea'ye kaptıran Manchester United'ın Osimhen için de ümitleri azalıyor.

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İngiliz kulübünün Osimhen planları suya düşecek - Resim: 2

MANU TAKAS TEKLİF ETMEYİ PLANLIYORDU

Kırmızı Şeytanlar, Victor Osimhen için Napoli'ye Hojlund ya da Garnacho'nun yanı sıra bir miktar bonservis ücreti teklif etmeli planlıyordu. Ancak işler İngilizlerin istediği gibi gitmedi.

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İngiliz kulübünün Osimhen planları suya düşecek - Resim: 3

NAPOLİ, LİVERPOOL'DAN NUNEZ'İ İSTİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Napoli yeni sezon için santrfor bölgesine Liverpool'un Uruguaylı yıldızı Darwin Nunez'i transfer etmek istiyor.

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İngiliz kulübünün Osimhen planları suya düşecek - Resim: 4

İtalyan devi, Darwin Nunez transferini 50 milyon euro'ya bitirmek istiyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre 25 yaşındaki golcü, Napoli'ye yeşil ışık yaktı.

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