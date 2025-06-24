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İsrail bunu da yapmış! İran'daki üst düzey yetkilileri arayıp...

İsrail bunu da yapmış! İran'daki üst düzey yetkilileri arayıp...

Washington Post (WP), İsrailli istihbarat personelinin, ülkelerinin İran'a 13 Haziran'da başlattığı saldırılarından birkaç saat sonra İranlı üst düzey yetkilileri arayarak onları yönetim karşıtı davranmaları için ikna etmeye çalıştığını öne sürdü.

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WP gazetesinin haberinde, İsrailli istihbarat personelinin, üst düzey İranlı yetkilileri telefonla aramasına ilişkin 3 İsrailli kaynaktan edinilen bilgilere yer verildi.

Kaynaklar, İsrail güvenlik servislerinde çalışan kişilerin, sayısının 20 olduğunu tahmin ettikleri İranlı üst düzey yetkilileri cep telefonlarından arayarak, İran yönetimini desteklemeyi bırakmadıkları takdirde kendilerinin de ölecekleri konusunda uyardıklarını iddia etti.

Haberde, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırısından birkaç saat sonra, İsrailli istihbarat personelinin İranlı bir yetkiliyle yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydına ulaşıldığı belirtildi.

Kayıta göre, Farsça konuşan bir İsrailli istihbarat personeli, İranlı yetkiliye İran yönetimini desteklemeyi bırakmasını, aksi halde öldürüleceğini belirtti.

12 saatiniz var. Aksi takdirde...

İsrailli istihbarat yetkilisi, telefon görüşmesinde, "Eşiniz ve çocuğunuzla birlikte kaçmak için 12 saatiniz var. Aksi takdirde, şu anda bizim listemizde yer alıyorsunuz." ifadesini kullandı.

İran hükümetiyle ilişkisini kesen bir video çekmesi için 12 saati olduğunu söylenen İranlı yetkilinin "Nasıl göndereyim?" sorusuna ise İsrailli istihbarat yetkilisi "Telegram ID'sini göndereceğim." yanıtını verdi.

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