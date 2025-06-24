Arakçi: Şu anda İran ve İsrail arasında bir anlaşma yok

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İsrail ve İran arasında herhangi bir ateşkes veya askeri operasyonların durdurulmasına yönelik bir anlaşma bulunmadığını" söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve İran'ın "ateşkes konusunda mutabakata vardıklarını" duyurmasının ardında İran'dan "anlaşma yok" açıklaması geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile hiçbir ateşkes ve askeri operasyonları durdurulması konusunda anlaşma yapılmadığını belirtti.

Arakçi açıklamasında, "İran'ın defalarca açıkça belirttiği gibi: İsrail İran'a savaş açtı, tam tersi değil. Şu an itibariyle, herhangi bir ateşkes veya askeri operasyonların durdurulması konusunda hiçbir anlaşma yok. Ancak, İsrail rejimi İran halkına karşı yasadışı saldırısını en geç, Tahran saatiyle sabah 4'e kadar durdurursa, biz de yanıtlarımızı sürdürme niyetinde değiliz. Askeri operasyonlarımızın durdurulmasıyla ilgili nihai karar daha sonra verilecek" ifadelerini kullandı.

"Bir teklif almadık"

Bu arada İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da ismi açıklanmayan İranlı bir yetkilinin İran-İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını yalanladığını bildirdi.

İranlı yetkili, "ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ateşkes planı tamamen yanlıştır ve kamuoyunu bölgedeki üslerine saldırıyla ABD'nin son zamanlarda yaşadığı aşağılanmadan uzaklaştırmak amacıyla önerilmiştir" ifadelerini kullandı.

İran tarafından resmi veya gayriresmi bir ateşkes teklifi alınmadığını aktaran yetkili, "Bu medya atmosferine yanıt olarak İran İslam Cumhuriyeti, önümüzdeki birkaç saat içinde siyonist rejime (İsrail) bu iddianın yanlışlığını uygulamada ve sahada gösterecektir." açıklamasında bulundu.