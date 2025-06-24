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Ankara'da derin dondurucuda bebek cesedi bulundu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da derin dondurucuda bebek cesedi bulundu!

Ankara'dan son gelen haber kan dondurdu. Etimesgut ilçesinde bir evde buzdolabının buzluk bölümünde bebek cesedi bulundu. Cesedi tutuklu bulunan kişinin oğlu temizlik yaparken buldu.

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Alınan bilgiye göre, Şeyhşamil Mahallesi Nihat Öztay Caddesi 135. Sokak'taki bir adreste buzdolabında bebek cesedi bulunduğu ihbarı alan polis, olay yerine geldi.

Adreste yapılan incelemede, ikametin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" kapsamında hakkında işlem yapılan ve halen cezaevinde bulunan G.İ'ye ait olduğu tespit edildi.

Ankara'da derin dondurucuda bebek cesedi bulundu! - Resim: 0

Oğlu temizlik yaparken buldu

Cesedin, tutuklu G.İ'nin 11 yaşındaki oğlu tarafından buzdolabı temizliği yapılırken bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı.

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