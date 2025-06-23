İşgal edilmesi en zor olan ülkeler hangileri? Türkiye ilk 10 ülke arasında

İSRAİL ORTADOĞU'YU KARIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR!

İsrail ve İran arasındaki bu kriz, bölgedeki diğer ülkeleri de tedirgin ediyor. İsrail'in önleyici saldırıları ve İran'ın bölgesel müttefikleri aracılığıyla gerçekleştirdiği misillemeler, Körfez ülkelerinde belirsizlik oluşturuyor