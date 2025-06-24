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37 yıllık korkuyu 1 haftada yendi: Tiroid ameliyatıyla şifa buldu

Boynundaki nodül portakal boyutuna ulaşan, yaşam kalitesi düşen Necla Yılmaz, 37 yıldır ameliyat korkusuyla yaşadı. Ancak Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde korkusunu güvene bırakarak tiroid nodüllerinden kurtuldu.

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61 yaşındaki Necla Yılmaz, 37 yıl önce geçirdiği ilk tiroid ameliyatının ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yıllarca süren korkular, ağrılar ve belirsizliklerle mücadele etti. Yaşam kalitesi giderek düşen Yılmaz'ın boynundaki portakal büyüklüğüne ulaşan nodüller, hem nefes almasını hem de yutkunmasını zorlaştırır hale gelmişti. Tüm riskler değerlendirildikten sonra ikinci bir ameliyat kaçınılmaz hale geldi.

Uzun süre operasyonu erteleyen Necla Yılmaz, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya'ya muayene olduktan sonra büyük bir güven duyarak ameliyat olmaya karar verdi.37 yıllık korkuyu 1 haftada yendi: Tiroid ameliyatıyla şifa buldu - Resim: 0

Başarıyla gerçekleştirilen operasyonda nodüller tamamen temizlenirken, ses tellerinin durumu da yeniden değerlendirildi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan bu zorlu ameliyat, 61 yaşındaki Necla Yılmaz için adeta yeni bir başlangıç oldu. Artık daha rahat nefes alıp yutkunabilen Yılmaz, sağlığına kavuşmanın ve yaşam kalitesinin artmasının mutluluğunu yaşıyor.

“RİSKLERİ YÜZÜNDEN AMELİYATIMI ERTELEDİM”

Yıllardır süren sağlık sorunları nedeniyle çok sayıda doktora gittiğini ifade eden 61 yaşındaki Necda Yılmaz, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “37 yıldır tiroid hastasıyım. Yıllarca doktorlara gittim ama ilk ameliyatımdan sonra risklerin yüksek olduğu söylendiği için hep erteledim. Boğazımda ağrı şikayetiyle tekrar doktora gittiğimde yeniden ameliyat dediler. Ameliyat oldum ama fayda göremedim. Aradan yıllar geçti, şikayetlerim arttı. Nodüller büyüdü, tiroid bezlerim bir anda hızlı çalışmaya başladı, 17 kilo verdim, kalbime zarar vermeye başladı. Sonunda zehirliye döndü. Artık mecbur kaldım. Ama çok korkuyordum. Yaşar hocamızla görüştüğümde o kadar güven verdi ki, bir hafta içinde karar verip ameliyat oldum.”

37 yıllık korkuyu 1 haftada yendi: Tiroid ameliyatıyla şifa buldu - Resim: 1

“BÜYÜKLÜĞÜ PORTAKALI GEÇMİŞTİ, SES TELİ FELCİ RİSKİ VARDI”

Hastanın sağlık durumunu değerlendiren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, “Hastamız boynundaki belirgin şişlik nedeniyle başvurdu. Daha önce bir tiroid ameliyatı geçirmiş ve sonrasında bir ses teli felci gelişmiş. Bu nedenle bizim açımızdan da ameliyat oldukça riskliydi. Her iki tarafta 10 santimetreyi aşan büyüklükte nodülleri vardı. Bunlar portakal büyüklüğüne ulaşmıştı. Yemek borusuna ve nefes borusuna baskı yapıyordu. Alternatifi yoktu, ameliyat olması şarttı. Riskleri tek tek anlattık. Hastamızla empati kurarak güven verdik. Ameliyat sırasında da sinir monitörü kullandık. Önceden çalışmadığı söylenen ses telinin çalıştığını tespit ettik. Operasyon başarıyla tamamlandı” diye konuştu.

“BOYNUNUZDAKİ ŞİŞLİĞİ GÖRMEZDEN GELMEYİN”

Boyun bölgesinde şişlik fark eden kişilerin mutlaka hekime başvurması gerektiğini belirten Doç. Dr. Özdenkaya, “Tiroid bezleri boynun ön kısmında yer alır ve büyüme gösterdiğinde dışarıdan da fark edilebilir. Bir arkadaşınız ya da aileniz boynunuzda şişlik fark ettiğinde bunu önemseyin. Ağrı olmasa bile kontrol ettirin. Bir endokrinoloji uzmanına, dahiliyeciye ya da genel cerraha başvurarak ilk değerlendirmeyi yaptırın. Erken müdahale, büyük problemleri önler” şeklinde konuştu.

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