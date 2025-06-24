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"Şirinleme" yöntemini kullanmışlar! Bursa merkezli suç örgütüne operasyon: 67 gözaltı

"Şirinleme" yöntemini kullanmışlar! Bursa merkezli suç örgütüne operasyon: 67 gözaltı

Bursa merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları ayrıntılarıyla birlikte duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince operasyonlar düzenlendiğini kaydetti.

Jandarma ekiplerince Bursa merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, elebaşılığını A.A.O'nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik, elebaşının da arasında bulunduğu 67 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerden 38'inin tutuklandığı, 28'i hakkında adli kontrol kararı verildiği ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini verdi.

Yerlikaya, şüphelilerin, vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdıkları, elde edilen suç gelirinin "şirinleme" yöntemiyle dikkat çekmemek için küçük parçalarla finans sistemine soktukları, izini kaybettirmeye çalıştıkları, suç gelirinin aklanması için kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zincirleri oluşturarak uluslararası para aklama yöntemlerini kullandıkları, örgüt elebaşı ve yöneticilerinin, çalışanları üzerine yurt dışı ve yurt içinde açtıkları paravan şirketler vasıtasıyla suçtan elde edilen gelirleri aklamaya çalıştıklarının tespit edildiğini belirtti.

Şüphelilerin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından cumhuriyet savcılıklarınca haklarında soruşturma başlatıldığı aktaran Yerlikaya, MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 90 milyar lira işlem hacmi bulunduğunun belirlendiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda, 15 soğuk cüzdan, 4 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 100 milyon lira değerinde 52 lüks kol saati ile 42 milyon lira değerinde çok sayıda değerli altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda kaşe, değerli belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini ifade etti.

Ayrıca, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında şüpheli ve şirketlere ait 2 bin 125 banka hesabı, 105 kripto varlık hesabı, 68 taşınmaz mal varlığı ve 32 araca el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen valileri, operasyonları koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığını, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarını ve MASAK çalışanlarını tebrik etti.

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