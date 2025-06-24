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Maydonoz Döner'e yeni operasyon! Para transferleri ifşa oldu: 60 gözaltı

Maydonoz Döner'e yeni operasyon! Para transferleri ifşa oldu: 60 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum atadığı döner zincirine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce TMSF tarafından kayyum atanan firma yetkililerinin kendi hesaplarından ve şirket hesaplarından örgüte aidiyet bağlarını arttırmak, örgütten kopmaları önlemek adına FETÖ iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen, kamu görevlileri olmak üzere birçok kişiye bağış, kar payı, hisse bedeli, elden alınan borç ve benzeri açıklamalı para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Devam eden çalışmalarda restoran zincirinin 74 şubesi hakkında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları detaylıca incelendi.

Toplam 29 şubenin ortaklık bilgisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı olmayan, FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklıkla istihdam sağladığı belirlendi.

Soruşturmada, kimliği belirlenen 63 şüpheliyi yakalamaya yönelik İstanbul, Aydın, Balıkesir, Denizli, Bursa, Kocaeli, Eskişehir ve İzmir olmak üzere toplum 8 ilde operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçlerince yapılan operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

TMSF, 21 Şubat'ta, "Maydonoz Döner" markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkete, mahkeme kararıyla TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiğini bildirmişti.

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