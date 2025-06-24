Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına dönüyor! Mansur Yavaş'a dün evinde demiş ki...

CHP'de liderlik koltuğu sallantıda. Kurultay tartışmaları ile çalkalanan partide sular durulmayacak gibi. Şu anda en kritik soru Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemeden butlan kararı çıkarsa ne yapacak? Partinin başına geçecek mi yoksa kayyuma mı bırakacak? En sonunda Kılıçdaroğlu niyetini ortaya koydu. Dün kendisini ziyaret eden Mansur Yavaş ve yanındakilere mutlak butlan kararı çıkarsa partinin başına geçeceğini söyledi.

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CHP kulislerini karıştıran bomba gelişmeyi İsmail Saymaz yazdı. Bugünkü köşe yazısında Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç'un Kemal , Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini anlattı. 3 isim Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapmasını teklif etmiş. Kemal Kılıçdaroğlu ise 'böyle bir açıklama yapamam" karşılığını vermiş.

CHP'nin başına geçecek

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuyla ilgili niyeti de ilk kez bu üçlüye söylemiş. Kılıçdaroğlu şunu söylemiş:

Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz

Özgür Özel'e anlatmışlar

İsmail Saymaz, 3 ismin daha sonra bu konuşmayı Özgür Özel'e anlattığını ve Özel'in de Kılıçdaroğlu'nun yanıtı sonrasında, "Böyle bir cevabın geleceğini tahmin ediyordum” şeklinde yorum yaptığını kaydetti.

İsmail Saymaz'ın yazısının tamamı şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu, dün ofisinde üç kritik üç misafiri ağırladı. Kimler miydi onlar? Ankara ve Mersin büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş ve Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç. CHP’nin üç ağır topu yakın zamanda iddianamesi yazılan 4-5 Kasım 2023’teki kurultayda Kılıçdaroğlu’na destek vermişlerdi. Seçer, halen Kılıçdaroğlu’na yakın…

İmamoğlu’nun “Üzerimize oynanıyor. Kılıçdaroğlu ile görüşün, kurultayla ilgili bir açıklama yapsın” diye haber göndermesi üzerine üç isim arabuluculuk için harekete geçti. Özel’in bilgisi dahilinde Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiler.

Görüşmede eski liderlerine şunları söylediler:

-“İktidarın amacı CHP’yi dağıtıp parçalamak. Bir mutlak butlan kararı sıkıntı yaratır. Birbirimize gireriz, prestijimiz sarsılır. Böyle bir karar istemiyoruz. Önceki kurultayda karşı taraflarda olmuş olabiliriz. Bu demek değil ki, birbirimizden intikam alalım. Bir çözüm bulalım. Gelin sizi Özel ile biraraya getirelim, karşılıklı görüşün. Özel, görüşme için bizden haber bekliyor. Kamuoyunda şöyle bir beklenti var: Çıkın, ‘Mutlak butlan uygun olmaz, kabul etmem. Böyle bir şeyi partimize ve delegelerimize yakıştırmam’ deyin.”

Kılıçdaroğlu, böyle bir açıklama yapmayı ve Özel ile görüşmeyi kabul etmedi. Kılıçdaroğlu’nun heyete şu yanıtı verdiği iddia ediliyor:

“Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz.”

Üç CHP’li ise Kılıçdaroğlu’na “Mutlak butlanı ve bu kararınızı doğru bulmuyor, uygun görmüyoruz” diye yanıt vererek, kendisinden farklı düşündüklerini söylediler. Görüşme bir saatten fazla sürdü. Yavaş, Seçer ve Özkoç, görüşme bitiminde CHP Genel Merkezi’ne geçerek, Özel ile görüştü. Özel, “Böyle bir cevabın geleceğini tahmin ediyordum” dedi. Heyet bugün Silivri F Tipi Cezaevi’nde İmamoğlu ile görüşecek ve görüşmeyi ona aktaracak.