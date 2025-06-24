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Jadon Sancho Fenerbahçe'ye 'evet' dedi, İstanbul'a geliyor! "Maaş" detayı...

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Jadon Sancho Fenerbahçe'ye 'evet' dedi, İstanbul'a geliyor! "Maaş" detayı...

Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği Jadon Sancho'dan olumlu yanıt aldı. 25 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye geleceği öğrenildi. İşte detaylar...

Jadon Sancho Fenerbahçe'ye 'evet' dedi, İstanbul'a geliyor! "Maaş" detayı... - Resim: 1

Fenerbahçe, transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Jadon Sancho'dan olumlu yanıt aldı.

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Jadon Sancho Fenerbahçe'ye 'evet' dedi, İstanbul'a geliyor! "Maaş" detayı... - Resim: 2

Fenerbahçe, transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Jadon Sancho'dan olumlu yanıt aldı.

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Jadon Sancho Fenerbahçe'ye 'evet' dedi, İstanbul'a geliyor! "Maaş" detayı... - Resim: 3

Sabah'ın haberine göre; 25 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 10 milyon euroluk maaş teklifini kabul etti. Sarı-lacivertliler, Manchester United ile pazarlıklara başlayacak. Transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

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Jadon Sancho Fenerbahçe'ye 'evet' dedi, İstanbul'a geliyor! "Maaş" detayı... - Resim: 4

Piyasa değeri 28 milyon euro olan ve geçtiğimiz sezon 42 maça çıkan yıldız futbolcu, 5 gol 10 asistlik katkı sağlamıştı.

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