Jadon Sancho Fenerbahçe'ye 'evet' dedi, İstanbul'a geliyor! "Maaş" detayı...
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Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği Jadon Sancho'dan olumlu yanıt aldı. 25 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye geleceği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Jadon Sancho'dan olumlu yanıt aldı.
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Fenerbahçe, transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Jadon Sancho'dan olumlu yanıt aldı.
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Sabah'ın haberine göre; 25 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 10 milyon euroluk maaş teklifini kabul etti. Sarı-lacivertliler, Manchester United ile pazarlıklara başlayacak. Transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.
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Piyasa değeri 28 milyon euro olan ve geçtiğimiz sezon 42 maça çıkan yıldız futbolcu, 5 gol 10 asistlik katkı sağlamıştı.
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