İsrail'de "Gazze'de ateşkes" çağrıları

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği ve Tel Aviv'in onayladığı İsrail ile İran arasındaki ateşkesin ardından "Gazze'de ateşkes" çağrıları geldi. Ana muhalefet lideri Yair Lapid: "Şimdi sıra Gazze'de. Burada da bir şeyleri bitirmenin zamanı" dedi.

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Ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın (Yesh Atid) lideri Yair Lapid, Trump'ın ilan ettiği İsrail ve İran arasındaki ateşkes üzerine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdi sıra Gazze'de. Burada da bir şeyleri bitirmenin, (İsrailli) esirleri getirmek, savaşı sonlandırmanın zamanı. İsrail yeniden inşaya başlamalı." ifadesine yer verdi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin bir araya geldiği platformdan yapılan açıklamada da Trump'ın İsrail ve İran arasında duyurduğu ateşkesin "Gazze'yi de içermesi gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, "İran ile ateşkes yapabilen Gazze'deki savaşı da durdurabilir. İsrail halkı, 12 gecedir İran nedeniyle uykusuz kalmasının ardından yeniden Gazze'deki esirler için yeniden uykusuz kalmaya başlayacak." ifadesine yer verildi.

İsrail'in İran'a saldırılarının "sonlandığına" işaret eden Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, şimdi de Gazze'ye 627 gündür devam eden saldırılarının sonlanması gerektiğini belirtti.

Trump, gece saatlerinde duyurduğu İsrail ve İran arasındaki ateşkese ilişkin sosyal medya üzerinden sabah saatlerinde "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. İsrail, Gazze'ye saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılanırken, Uluslararası Ceza Mahkemesi, "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yaov Gallant hakkında yakalama emri çıkardı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının elinde Gazze'de, İsrail'in tahminlerine göre aralarında 20'sinin öldüğü değerlendirilen 50 civarında esir bulunuyor.