BIST 9.316
DOLAR 39,64
EURO 45,98
ALTIN 4.242,16
HABER /  DÜNYA

İsrail'de "Gazze'de ateşkes" çağrıları

İsrail'de "Gazze'de ateşkes" çağrıları

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği ve Tel Aviv'in onayladığı İsrail ile İran arasındaki ateşkesin ardından "Gazze'de ateşkes" çağrıları geldi. Ana muhalefet lideri Yair Lapid: "Şimdi sıra Gazze'de. Burada da bir şeyleri bitirmenin zamanı" dedi.

Abone ol

Ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın (Yesh Atid) lideri Yair Lapid, Trump'ın ilan ettiği İsrail ve İran arasındaki ateşkes üzerine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdi sıra Gazze'de. Burada da bir şeyleri bitirmenin, (İsrailli) esirleri getirmek, savaşı sonlandırmanın zamanı. İsrail yeniden inşaya başlamalı." ifadesine yer verdi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin bir araya geldiği platformdan yapılan açıklamada da Trump'ın İsrail ve İran arasında duyurduğu ateşkesin "Gazze'yi de içermesi gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, "İran ile ateşkes yapabilen Gazze'deki savaşı da durdurabilir. İsrail halkı, 12 gecedir İran nedeniyle uykusuz kalmasının ardından yeniden Gazze'deki esirler için yeniden uykusuz kalmaya başlayacak." ifadesine yer verildi.

İsrail'in İran'a saldırılarının "sonlandığına" işaret eden Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, şimdi de Gazze'ye 627 gündür devam eden saldırılarının sonlanması gerektiğini belirtti.

Trump, gece saatlerinde duyurduğu İsrail ve İran arasındaki ateşkese ilişkin sosyal medya üzerinden sabah saatlerinde "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. İsrail, Gazze'ye saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılanırken, Uluslararası Ceza Mahkemesi, "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yaov Gallant hakkında yakalama emri çıkardı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının elinde Gazze'de, İsrail'in tahminlerine göre aralarında 20'sinin öldüğü değerlendirilen 50 civarında esir bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem İnce pazarlık yaptı mı? Memleket Partisi toptan CHP'ye geçiyor
Muharrem İnce pazarlık yaptı mı? Memleket Partisi toptan CHP'ye geçiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılacak
Fatih Altaylı için eski program konuğu Cübbeli Ahmet'ten olay twit
Fatih Altaylı için eski program konuğu Cübbeli Ahmet'ten olay twit
Narin davasında yeni gelişme! Ağabey Enes Güran için kritik başvuru
Narin davasında yeni gelişme! Ağabey Enes Güran için kritik başvuru
Maydonoz Döner'e yeni operasyon! Para transferleri ifşa oldu: 60 gözaltı
Maydonoz Döner'e yeni operasyon! Para transferleri ifşa oldu: 60 gözaltı
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına dönüyor! Mansur Yavaş'a dün evinde demiş ki...
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına dönüyor! Mansur Yavaş'a dün evinde demiş ki...
"Şirinleme" yöntemini kullanmışlar! Bursa merkezli suç örgütüne operasyon: 67 gözaltı
"Şirinleme" yöntemini kullanmışlar! Bursa merkezli suç örgütüne operasyon: 67 gözaltı
İran-İsrail arasındaki ateşkes ne kadar sürecek? Trump çok net konuştu
İran-İsrail arasındaki ateşkes ne kadar sürecek? Trump çok net konuştu
İsrail bunu da yapmış! İran'daki üst düzey yetkilileri arayıp...
İsrail bunu da yapmış! İran'daki üst düzey yetkilileri arayıp...
37 yıllık korkuyu 1 haftada yendi: Tiroid ameliyatıyla şifa buldu
37 yıllık korkuyu 1 haftada yendi: Tiroid ameliyatıyla şifa buldu
İstanbul ve İzmir'de dev operasyon! 176 asker hakkında gözaltı kararı
İstanbul ve İzmir'de dev operasyon! 176 asker hakkında gözaltı kararı
Arakçi: Şu anda İran ve İsrail arasında bir anlaşma yok
Arakçi: Şu anda İran ve İsrail arasında bir anlaşma yok