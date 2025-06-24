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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılacak

Lahey’de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma harcamaları ve Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınacağı toplantıda bazı liderlerle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere yurt dışına gidiyor. Zirvede, Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ile güvenlik riskleri üzerine stratejik düzeyde istişareler yürütülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zirvenin ana gündem maddelerinden birinin müttefiklerin savunma harcamalarını mevcut güvenlik ortamına uygun seviyeye çıkarmayı hedefleyen yeni bir Savunma Yatırım Taahhüdü olacağını belirtti. Ayrıca, NATO tarafından öncelikli tehdit olarak tanımlanan konular karşısında ittifakın caydırıcılık ve savunma kapasitesini artırmaya yönelik politikalar da görüşülecek.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Erdoğan’ın yurt dışı ziyareti süresince Cumhurbaşkanlığı görevini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yürütecek.

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