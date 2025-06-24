Fatih Altaylı için eski program konuğu Cübbeli Ahmet'ten olay twit

Fatih Altaylı hapise girdikten sonra eski program konuğu Cübbeli Ahmet'ten gelen açıklama herkesi şaşırttı. Cübbeli Ahmet, "Ne hikmetse, başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar" deyip Fatih Altaylı'nın adını verdi.

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Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, bir dönem hemen per hafta programına konuk olduğu Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının ardından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Fatih Altaylı'yı müfteri (kara çalan, iftira eden) olarak niteleyen Cübbeli, "Darısı diğer müfterilerin başına gelsin" dedi.



Ne hikmetse...

Cübbeli'nin 'belayı buluyorlar' diye sıraladığı isimlerin arasında, Ekrem İmamoğlu’nu, Ümit Özdağ'ı, İsmail Saymaz gibi isimler de yer alıyor. Cübbeli Ahmet'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Ne hikmetse, başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar. Ondan sonra belayı buluyorlar.

- Buna misal olarak Ali Kalkancı’yı, Çevik Bir’i, Tuncay Özkan’ı, Ebu Hanzala’yı, Ebu Haris’i, Alparslan Kuytul’u, Fatih Nurullah’ı, Adnan Oktar’ı, Merdan Yanardağ’ı, Hüsnü Mahalli’yi, Barış Pehlivan’ı, Murat Ağırel’i, Muhittin Palazoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu’nu, Ümit Özdağ'ı, İsmail Saymaz’ı sayabiliriz son halka olarak da Fatih Altaylı bu silsileye eklendi.