BIST 9.316
DOLAR 39,64
EURO 45,98
ALTIN 4.242,16
HABER /  GÜNCEL

Fatih Altaylı için eski program konuğu Cübbeli Ahmet'ten olay twit

Fatih Altaylı için eski program konuğu Cübbeli Ahmet'ten olay twit

Fatih Altaylı hapise girdikten sonra eski program konuğu Cübbeli Ahmet'ten gelen açıklama herkesi şaşırttı. Cübbeli Ahmet, "Ne hikmetse, başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar" deyip Fatih Altaylı'nın adını verdi.

Abone ol

Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, bir dönem hemen per hafta programına konuk olduğu Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının ardından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Fatih Altaylı'yı müfteri (kara çalan, iftira eden) olarak niteleyen Cübbeli, "Darısı diğer müfterilerin başına gelsin" dedi. 

Ne hikmetse...
Cübbeli'nin 'belayı buluyorlar' diye sıraladığı isimlerin arasında, Ekrem İmamoğlu’nu, Ümit Özdağ'ı, İsmail Saymaz gibi isimler de yer alıyor. Cübbeli Ahmet'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Ne hikmetse, başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar. Ondan sonra belayı buluyorlar.

- Buna misal olarak Ali Kalkancı’yı, Çevik Bir’i, Tuncay Özkan’ı, Ebu Hanzala’yı, Ebu Haris’i, Alparslan Kuytul’u, Fatih Nurullah’ı, Adnan Oktar’ı, Merdan Yanardağ’ı, Hüsnü Mahalli’yi, Barış Pehlivan’ı, Murat Ağırel’i, Muhittin Palazoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu’nu, Ümit Özdağ'ı, İsmail Saymaz’ı sayabiliriz son halka olarak da Fatih Altaylı bu silsileye eklendi. 

Tabii ki bir kısmı hapse girmedi ama mezara girdi. Ben bu olanları kendi iyiliğime değil, onların iftira ve kötülüklerine bağlıyorum.

Bir de hapse girmeyip memleketten kaçıp bir daha dönemeyen FETÖ’cüleri sayacak olursak, kıyamete kadar liste uzar.

Darısı diğer müfterilerin başına gelsin."

Fatih Altaylı için eski program konuğu Cübbeli Ahmet'ten olay twit - Resim: 0

İlgili Haberler
Fatih Altaylı'dan cezaevinden ilk mektup: “Bu da geçer yahu” Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı kapanıyor mu? RTÜK 72 saat süre verdi Fatih Altaylı için böyle söyledi: Hiç de matah bir adam değildir, gazetecidir bile diyemem... Fatih Altaylı’nın gözaltına alınma sebebi olan video: Bu millet padişahı boğmuş
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İşgal edilmesi en zor olan ülkeler hangileri? Türkiye ilk 10 ülke arasında
Foto Galeri İşgal edilmesi en zor olan ülkeler hangileri? Türkiye ilk 10 ülke arasında Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Narin davasında yeni gelişme! Ağabey Enes Güran için kritik başvuru
Narin davasında yeni gelişme! Ağabey Enes Güran için kritik başvuru
Maydonoz Döner'e yeni operasyon! Para transferleri ifşa oldu: 60 gözaltı
Maydonoz Döner'e yeni operasyon! Para transferleri ifşa oldu: 60 gözaltı
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına dönüyor! Mansur Yavaş'a dün evinde demiş ki...
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına dönüyor! Mansur Yavaş'a dün evinde demiş ki...
"Şirinleme" yöntemini kullanmışlar! Bursa merkezli suç örgütüne operasyon: 67 gözaltı
"Şirinleme" yöntemini kullanmışlar! Bursa merkezli suç örgütüne operasyon: 67 gözaltı
İran-İsrail arasındaki ateşkes ne kadar sürecek? Trump çok net konuştu
İran-İsrail arasındaki ateşkes ne kadar sürecek? Trump çok net konuştu
İsrail bunu da yapmış! İran'daki üst düzey yetkilileri arayıp...
İsrail bunu da yapmış! İran'daki üst düzey yetkilileri arayıp...
37 yıllık korkuyu 1 haftada yendi: Tiroid ameliyatıyla şifa buldu
37 yıllık korkuyu 1 haftada yendi: Tiroid ameliyatıyla şifa buldu
İstanbul ve İzmir'de dev operasyon! 176 asker hakkında gözaltı kararı
İstanbul ve İzmir'de dev operasyon! 176 asker hakkında gözaltı kararı
Arakçi: Şu anda İran ve İsrail arasında bir anlaşma yok
Arakçi: Şu anda İran ve İsrail arasında bir anlaşma yok
Yolcu otobüsü tıra çarptı! Feci kazada yaralılar var
Yolcu otobüsü tıra çarptı! Feci kazada yaralılar var
Son dakika! İran-İsrail arasında ateşkes başladı!
Son dakika! İran-İsrail arasında ateşkes başladı!
Peş peşe depremler! Önce Adana ardından Akdeniz...AFAD duyurdu
Peş peşe depremler! Önce Adana ardından Akdeniz...AFAD duyurdu