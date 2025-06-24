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Muharrem İnce pazarlık yaptı mı? Memleket Partisi toptan CHP'ye geçiyor

Muharrem İnce pazarlık yaptı mı? Memleket Partisi toptan CHP'ye geçiyor

Bugün, uzun süredir gündemde olan Muharrem İnce'nin CHP'ye dönüşü nihayet gerçekleşiyor. Memleket Partisi'nin kapatılması ve İnce'nin CHP Grup Toplantısı'nda eski rozetini takması bekleniyor. Diğer katılımlardan farklı olarak bu kez tek bir kişi değil komple bir parti katılım olacak. CHP grup toplantısı saat 13.30'da olacak.

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Muhalefette son dönemde istifalar, partiler arası transferler özellikle de seçim sonrası çok sık yaşandı. Bu kez sadece bir isim değil, bütün bir parti transfer oluyor. Memleket Partisi Genel Başkanı, eski CHP'li Muharrem İnce, 'baba ocağına' dönüyor. Şubat 2021'de istifa eden İnce, çalışma arkadaşlarıyla birlikte bugün parti grubunda CHP'ye geçecek.

Memleket Partisi kapanacak

Muharrem İnce'ye CHP Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel rozet takacak. Muharrem İnce ve arkadaşları tarafından 4 yıl önce kurulan Memleket Partisi, bir ay sonra kendisini feshedecek. Partinin diğer yöneticileri de CHP’ye geçecek.

Neden CHP'ye dönüyor?
İsmail Saymaz, CHP'ye katılım öncesinde Muharrem İnce ile konuştu ve bu soruyu yöneltti. İnce, “İktidarın sopası olmuş yargı. Böyle durumda yan yana gelmek, safları sıklaştırmak lazım. Partimizin önümüzdeki seçimde birinci çıkması için var gücümüzle çalışacağız. AKP ile mücadele edebilecek şu anda bir tek CHP kaldı. Başka bir şey kalmadı. İktidardan kurtulmamız lazım.” yanıtını verdi. 

CHP'ye katılmak için birşey aldı mı?
İsmail Saymaz, dedikodusu yapılacak olan mevzuyu du "Size bir teklif sundular mı?" diyerek sordu. İnce şunları söyledi:

Hayır, öyle bir pazarlık silsilesiyle bir şey yapmadık. Tamamen sayın Özgür Özel'in iyi niyetiyle oldu. Baba ocağına bizzat davet etti. Hiç o türden bir pazarlık yapmadık.

Özgür Özel 18 Haziran'da İnce'yi makamında ziyaret etmiş, görüşme sonrasında davetini açıklamıştı. Muharrem İnce ise davetin partisinin ilgili kurumlarında görüşüleceğini belirtmişti.

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