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MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'den zorunlu eğitim çıkışı! Ülkeye faydası yok

MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'den zorunlu eğitim çıkışı! Ülkeye faydası yok

Geçtiğimiz ay MÜSİAD'ın genel başkanı olan Burhan Özdemir, işsizlikle ilgili söylediği sözlerle gündem oldu. Zorunlu eğitimle ilgili yaptığı yorumla sosyal medyada adından söz ettiren MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir’in Mehmet Şimşek’e de vergi mesajı gönderdi.

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Mahmut Asmalı’dan MÜSİAD genel başkanlığı görevini devralan Burhan Özdemir, katıldığı bir konferansta yaptığı değerlendirmelerle günde oldu. Yüksek faiz ve vergi yüklerinin işletmeleri zorladığını dile getiren Özdemir; “Devlet vergileri azaltarak piyasaya nefes aldırmalı” çıkışında bulundu!

Eğitim zorunluluğu esnetilmeli

İşsizlikle ilgili yorum yaparken zorunlu eğitimin kısaltılması görüşünü ortaya atan MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir; “Gençlerimiz iş gücüne daha erken yaşta katılmalı, eğitim zorunluluğu esnetilmedi” ifadelerini kullandı!

Gençlerimiz iş gücüne daha erken katılmalı

Eğitim sisteminin gençleri mesleğe hazırlamadığını mezunların kendi alanlarında iş bulamadıklarını ve hayata mutsuz başladıklarını belirten Burhan Özdemir; “Gençlerimiz iş gücüne daha erken katılmalı. Eğitim zorunluluğu esnetilmeli, öğrenciler pratik becerilerle piyasaya daha hızlı adapte olmalılar” diyen Özdemir, istihdamda artış için eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Özdemir, mevcut eğitim modelinin her bireyi aynı kalıba soktuğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "21'nci yüzyılın ihtiyaçlarına bu şekilde cevap veremeyiz. Her çocuk aynı akademik başarıyı gösteremez. Eğitim içeriği yeniden tasarlanmalı. Yani bir kere 12 yıllık kesintisiz eğitim sistemi çok yanlış bir uygulama. Ülkeye herhangi bir faydası yok." dedi.

Mehmet Şimşek'e mesaj

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Genel Başkan Özdemir, vergi politikalarında reform gerektiğine işaret etti. Çocuk odaklı vergi teşviklerinin artırılmasını savunan Özdemir, “Bu sayede hem nüfus artışına katkı sağlanır hem de geleceğin iş gücü için uygun ortam hazırlanır. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı” diye konuştu.

Yüksek faiz ve vergi yüklerinin işletmeleri zorladığına değinen Özdemir, özellikle banka ve sigorta sektöründeki vergilerin sanayiciyi baskı altına aldığının altını çizerek, “Devlet, belirli dönemlerde finansman üzerindeki vergileri azaltarak piyasaya nefes aldırmalı” dedi. Özdemir ayrıca, Orta Vadeli Program’ın (OVP) enflasyonla mücadelede kısmi başarı sağladığını, bugün gelinen noktada revize edilmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

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