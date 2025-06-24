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Selçuk Tepeli neden yok NOW'dan kovuldu mu? Ozan Gündoğdu sundu işin aslı...

Selçuk Tepeli neden yok NOW'dan kovuldu mu? Ozan Gündoğdu sundu işin aslı...

NOW ana haber bülteni bu hafta Selçuk Tepeli olmadan başladı. Selçuk Tepeli hakkında NOW yönetimi tarafından işten çıkarıldı iddiaları vardı. Selçuk Tepeli'nin yerine ana haberi Ozan Gündoğdu sunmaya başlayınca bu iddialar daha da arttı. Peki işin aslı ne? Selçuk Tepeli neden yok kovuldu mu?

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Selçuk Tepeli, Now TV'de (Fox TV) sunduğu Now Ana Haber programındaki görevinden ayrıldı mı? Bu hafta NOW Ana haber Ozan Gündoğdu'nun sunumuyla ekrana gelmeye başladı.

Selçuk Tepeli neden yok NOW'dan kovuldu mu? Ozan Gündoğdu sundu işin aslı... - Resim: 0Ozan Gündoğdu dün akşam yayınlanan bültene başlarken, alışkanlıkla 'hafta sonu ana habere hoş geldiniz' dedi. Hatasını hemen fark eden Ozan Gündoğdu düzeltme yaptıktan sonra NOW Ana haberi, yaz boyunca, hafta içi kendisinin sunacağını duyurdu. 

Selçuk Tepeli kovuldu iddiası nedir?
Selçuk Tepeli'nin gönderildiği yönünde haberler çıkmıştı. ODA TV'nin iddiasına göre NOW yönetimi Selçuk Tepeli'ye "özel hayat düzensizliği"ni gerekçe göstererek yol vermişti. 

Doğan Şentürk ne dedi? İşin aslı ne?
NOW TV Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk iddiaları çok da ciddiye almış değil. Sosyal medya hesabından "Zamanı gelmişti doğrusu bekliyordum :) her sezon finalinde görüyoruz, alıştık artık.." diyerek bunun dedikodudan ibaret olduğunu izah etti. 

Selçuk Tepeli neden yok NOW'dan kovuldu mu? Ozan Gündoğdu sundu işin aslı... - Resim: 1

Selçuk Tepeli neden yok? 
Selçuk Tepeli'nin bu hafta ekranda olmama sebebi Yaz dönemi yayın akışının başlamış olması. Selçuk Tepeli'nin yerine ana haberi Ozan Gündoğdu sunucak. Tatile çıkan Selçuk Tepeli'nin X hesabında yer alan NOW ana haber logosu da 'kovuldu' söylentisini yalanlıyor. 

Selçuk Tepeli neden yok NOW'dan kovuldu mu? Ozan Gündoğdu sundu işin aslı... - Resim: 2

Selçuk Tepeli kimdir aslen nereli?
Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul Silivri'de doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, Fransa IEP Rennes'de Avrupa Birliği, Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Selçuk Tepeli neden yok NOW'dan kovuldu mu? Ozan Gündoğdu sundu işin aslı... - Resim: 3

Selçuk Tepeli'nin medya kariyeri yazılı basınla başladı. Aktüel ve Newsweek Türkiye gibi önemli dergilerde yayın yönetmenliği görevlerini üstlendi. Televizyon dünyasına geçişi ise Habertürk TV ile oldu. Burada hem genel yayın yönetmenliği yaptı hem de Ceyda Karan'la Eksen ve Gün Başlıyor gibi programları sundu.

Selçuk Tepeli'nin kariyerindeki en dikkat çekici dönem, 2020 yılında başladı. Fatih Portakal'ın ayrılmasının ardından o zamanki ismiyle Fox (NOW) Ana Haber'in yeni yüzü oldu. 7 Eylül 2020'den itibaren Fox Ana Haber'i sunmaya başlayan Tepeli, program içinde yer alan "Selçuk Tepeli ile Bir Dakika" bölümüyle de izleyicilerin beğenisini kazandı. 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında ise "Selçuk Tepeli ile 18. Saat" adlı özel bir programı da sunarak gündemi değerlendirdi.

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