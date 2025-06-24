Kurtlar Vadisi hayranları bu habere çok sevinecek! Efsane karakter 'Pala' müjdeyi verdi
Kurtlar Vadisi bir döneme damga vurmuştu. Dizinin yeniden başlayıp başlamayacağı sık sık gündeme geliyor. Dizide 'Pala' karakterini canlandıran Yüksel Arıcı, son açıklamasıyla dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.
Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayıp başlamayacağı zaman zaman gündeme geliyor.
Dizinin hayranları tarafından Kurtlar Vadisi'nin yeniden çekilmesi istenirken oyuncuların son halleri de sosyal medyada gündem oluyor.
Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Pala'ya hayat veren Yüksel Arıcı katıldığı bir programda müjdeyi patlattı.
Arıcı; ''Pala çok sevilen bir karakter olduğu için, kötü bir karakter ama çok sevildi. Türkiye çok sevdi bu Pala karakterini.