İsrail İran ateşkesini ateşe atan olay! İran itiraf etti İsrail vurdu Trump delirdi

İSRAİL ile İran arasındaki ateşkes bozuldu. İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayıp Tahran'ı vuracağını duyuran Netanyahu'yu Donald Trump 'O bombaları atma" diyerek durdurmaya çalıştı. Ateşkesi bozduğu iddiasına ilk anda yalanlayan İran, öğleden sonra itirafta bulununca ortalık karıştı. Saat 15.30'da İsrail füzeleri ateşledi ve gelen son dakika haberine göre Tahran'ı vurdu. Son açıklama İran'dan geldi ve şimdilik sular duruldu.

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İSRAİL - İran ateşkesi yürürlüğü girdikten sonra sıcak dakikalar yaşandı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek İsrail ordusuna Tahran’daki hedefleri yoğun şekilde vurma emri verdiğini duyurdu. Bu gelişme üzerine Donald Trump devreye girdi ve İsrail'i durdurmaya çalıştı. İsrail bir kaç saat bekledi, saat 15.30'da ajanslara son dakika haberi düştü.

Tahran'ı vurduk

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın başkenti "Tahran'ın kalbine" güçlü bir saldırı düzenlediklerini açıkladı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İran'ın ihlallerine yanıt olarak hava kuvvetleri Tahran yakınlarındaki bir radar tesisini imha etti" denildi. Başbakanlık ayrıca ABD Başkanı Trump ile Netanyahu arasında gerçekleşen görüşmenin ardından başka saldırılardan kaçındıklarını bildirdi.

İran önce yalan dedi sonra itiraf etti

İran füze saldırısını ilk anda yalanladı sonrasında 'İsrail'e son dakika' golü attıklarını itiraf etti. İran Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Düşmana dayatılan ateşkesin yürürlüğe girmesine dakikalar kala Devrim Muhafızları Ordusu Sadık Vaat 3 Harekatı'nın 22. dalgasında işgal altındaki topraklara 14 füze atarak Siyonist rejimin askeri ve destek merkezlerini imha etti." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, ateşkesten dakikalar önce gerçekleştirilen saldırılar, "İsrail için tarihi ve unutulmaz bir ders" olarak nitelendirildi. ​​​​​​​ Son açıklama ile sular duruldu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tel Aviv'in ateşkese uyması durumunda Tahran'ın da uyacağını söyledi. Günün sonunda ateşkes tekrar yürürlüğe girdi ve sular şimdilik duruldu.

Ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde İsrail ve İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.