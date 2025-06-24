İran'dan fırlatılan füze doğrudan isabet etti! İsrail'de 4 kişi öldü, işte Tel Aviv'de sığınaklarda yaşam

Füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiği kaydedildi. Füzenin isabet ettiği binada 3 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin orta ve hafif derecede yaralandığını bildirdi.