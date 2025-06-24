İran'dan fırlatılan füze doğrudan isabet etti! İsrail'de 4 kişi öldü, işte Tel Aviv'de sığınaklarda yaşam
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkesin devreye girmesi beklenen saatten kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzelerden birinin, İsrail'in güneyinde bir binaya isabet ettiği ve 4 kişinin öldüğü bildirildi. 7 katlı bir binaya doğrudan isabet eden füze nedeni ile ölü sayısının artabileceği bildirildi.
İsrail basını, İran'dan ilk salvoda 2, ikincisinde 4 ve üçüncüsünde 3 olmak üzere 9 füzenin fırlatıldığını aktardı.
Füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiği kaydedildi. Füzenin isabet ettiği binada 3 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin orta ve hafif derecede yaralandığını bildirdi.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artabileceği belirtildi. İsrail ordusu, İran'dan 4'üncü dalga füzelerin ülkeye doğru ateşlendiğini, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığını duyurdu.
İsrailliler geceyi sığınaklarda geçiriyor
Saldırı ihtimali ve çalınan sirenler nedeniyle İsrailliler, Başkent Tel Aviv genelindeki metro istasyonları ve alışveriş merkezlerinin otoparklarında oluşturulan sığınaklarda geceyi geçiriyor.