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Zelenski: Putin, test etmek için 5 yıl içinde bir NATO ülkesine saldırabilir

Zelenski: Putin, test etmek için 5 yıl içinde bir NATO ülkesine saldırabilir

Rus işgaliyle 3’üncü yılında mücadele eden Ukrayna’nın lideri Zelenski, Putin’in 5 yıl içinde test etmek için bir NATO ülkesine saldırabileceğini ifade etti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu test etmek için 5 yıl içinde ittifakta yer alan bir ülkeye saldırabileceği uyarısı yaptı.

İngiliz basınına konuşan Zelenski, NATO üyelerinin savunma harcamalarını 2035'e kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarma planlarının "çok yavaş" olduğu değerlendirmesinde bulunarak şunları söyledi:

"2030'dan itibaren Putin'in önemli ölçüde daha büyük kabiliyetlere sahip olabileceğine inanıyoruz. Bugün Ukrayna onu oyalıyor, orduyu eğitecek zamanı yok."

‘PUTİN İLE TRUMP KISA VADELİ ORTAK’

İsrail-İran krizi ve daha geniş çaplı Orta Doğu savaşının Ukrayna'ya etkisi konusundaki görüşleri sorulan Zelenski, ABD dahil ortaklardan gelen yardımın azalabileceğini anladığını ve bunun kendileri için zor olacağını dile getirdi.

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'la ilişkileri konusunda ise herhangi bir eleştiride bulunmaktan kaçındı. Bunun yerine Zelenski, Trump'ın, Putin'le olan ilişkilerine odaklanarak, onları "kısa vadeli ortaklar" olarak niteledi ancak dost olmadıklarını söyledi.

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