ABD Başkanı Trump'tan İsrail'e uyarı: O bombaları atma

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırmaması konusunda İsrail'e çağrı yaparak, "İsrail, (İran'a) o bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur." ifadelerini kullandı.

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Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, İran ve İsrail arasında varılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Trump, "İsrail, (İran'a) o bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur. Pilotlarını hemen getir." ifadelerini kullandı.

Trump "İsrail İran'a saldırmayacak. Tüm uçaklar geri dönecek. Kimse zarar görmeyecek. Ateşkes yürürlükte" dedi.