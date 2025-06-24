Kremlin: Ateşkesin kalıcı olmasını umuyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova’nın, İran ve İsrail arasında ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılayacağını bildirirken “bunun sürdürülebilir bir ateşkes olmasını” umduğunu dile getirdi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ve İran ile ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmaların durdurulduğunu açıklamasının ardından, Moskova’nın, İran ve İsrail arasında ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

Peskov, “Eğer gerçekten bir ateşkes sağlandıysa, bu memnuniyetle karşılanabilir” dedi ve Moskova'nın “bunun sürdürülebilir bir ateşkes olmasını” umduğunu sözlerine ekledi.