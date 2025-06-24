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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye mesajı!

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye mesajı!

NATO Genel Sekreteri Rutte,Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin ilk günkü programları kapsamında müttefik ülkelerden vatandaşların gönderdiği soruları yanıtladığı "Public Forum" etkinliğinde konuştu. Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisinde çok büyük bir temele sahip olduğunu ifade ederek bu durumun NATO için stratejik bir önem taşıdığını belirtti.

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Rutte, Türk savunma sanayi tabanının uluslararası ortaklarla, özellikle Birleşik Krallık, Norveç ve Avrupa Birliği ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasının sağlanması gerektiğini vurguladı. Bu işbirliğinin, hem Türkiye'nin hem de müttefik ülkelerin savunma kapasitelerini artıracağına dikkat çekti. Rutte "NATO'da bariyer konulmasına izin vermeyelim. Bu, fayda sağlamaz." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var"

Türkiye'ye de değinen Rutte, "Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var." ifadesini kullandı. Bunun göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Rutte, "Bazı şirketlerini ziyaret ettim, gerçekten etkileyici" dedi.

Ukrayna'daki savaşa değinen Rutte, stoklarının giderek azaldığını gören birçok ülkenin, Ukrayna'nın savaş için ihtiyaç duyduğu silahları üretebilmesi için bu ülkedeki savunma sanayi üssüne yatırım yaptığını söyledi.

Rutte, bunun Ukraynalılara yardımcı olduğunu, uzun vadede de NATO'nun savunma sanayi temelini sağlamlaştırdığını aktardı.

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