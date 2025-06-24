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KOAH hastası yaşlı kadının feci ölümü!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
KOAH hastası yaşlı kadının feci ölümü!

İzmir'in Bornova ilçesinde KOAH hastası kadın, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

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Bir binanın 2'nci katında yalnız yaşayan 74 yaşındaki Vesile Oturmazer'in dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Ekipler, evdeki incelemelerinde yatağa bağımlı yaşadığı öğrenilen Oturmazer'in cansız bedeniyle karşılaştı.

İncelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalle sakinlerince bakımının yapıldığı öğrenilen Oturmazer'i, zaman zaman oğlunun da kontrol ettiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince yangının elektrik kontağından kaynaklı çıktığı değerlendiriliyor.

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