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İsrail'in İran'a saldırılarında ölü ve yaralı sayısı belli oldu

İsrail'in İran'a saldırılarında ölü ve yaralı sayısı belli oldu

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 606 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 332 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, başkent Tahran'da düzenlenen Sağlık Bakanlığı Kriz Merkezi toplantısında konuştu.

İsrail'in ülke genelindeki saldırılarında 606 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Zaferkendi, yaralı sayısının da 5 bin 332'ye yükseldiğini bildirdi.

Zaferkendi, İsrail'in İran'a saldırganlığını başlattığı 13 Haziran'dan bu yana en ağır saldırıların son 24 saatte gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu süre zarfında 1342 kişi yaralandı, 107 kişi şehit oldu." dedi.​​​​​​​​​​​​​​

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