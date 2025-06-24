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İstanbul ve İzmir'de dev operasyon! 176 asker hakkında gözaltı kararı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul ve İzmir'de dev operasyon! 176 asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müşterek yürütülen FETÖ soruşturmasında, 174’ü muvazzaf, 176 asker hakkında gözaltı karar verildi.İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonda ise 13'ü aktif emniyet personeli 21 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müşterek yürütülen FETÖ soruşturmasında, 174’ü muvazzaf, 176 asker hakkında gözaltı karar verildi.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 13'ü aktif emniyet personeli 21 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonda 13'ü aktif emniyet personeli 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasında 21 şüphelinin faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Polis ekiplerince, İstanbul, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13'ü aktif, 6'sı ihraç edilmiş emniyet personeli ile 2 sözde emniyet mahrem imamı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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