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MSB açıkladı, bedelli askerlik ücretine zam! Son tarih 30 Haziran

MSB açıkladı, bedelli askerlik ücretine zam! Son tarih 30 Haziran

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yayımladığı bildiriyle bedelli askerlik hizmet ücretinin artacağını duyurdu. Ücret artışından önceki bedelli ödemeleri için son tarih 30 Haziran.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti için geçerli olan ücretin 1 Temmuz'da güncelleneceğini ve zamlanacağını belirtti. MSB, mevcut tutar üzerinden ödeme yapmak için son ödeme tarihinin 30 Haziran 2025 olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz'da güncelleneceği vurgulandı.

MSB açıkladı, bedelli askerlik ücretine zam! Son tarih 30 Haziran - Resim: 0

Yıllara göre bedelli askerlik ücreti 2025

2019 1 Ocak - 30 Haziran - 31.343,28 TL

2019 1 Temmuz - 31 Aralık - 33.230,16 TL
2020 1 Ocak - 30 Haziran - 35.054,64 TL
2020 1 Temmuz - 31 Aralık - 37.070,64 TL
2021 1 Ocak - 30 Haziran - 39.788,64 TL
2021 1 Temmuz - 31 Aralık - 43.151,28 TL
2022 1 Ocak - 30 Haziran - 56.506,80 TL
2022 1 Temmuz - 31 Aralık - 80.064,72 TL
2023 1 Ocak - 30 Haziran - 104.084,00 TL
2023 1 Temmuz - 31 Aralık - 122.351,04 TL
2024 1 Ocak - 30 Haziran - 182.608,00 TL
2024 1 Temmuz - 31 Aralık - 217.871,04 TL
2025 1 Ocak - 30 Haziran - 243.013,44 TL

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