Trendyol, ev alışverişine yönelik kampanya başlattı

Trendyol, kullanıcılara beyaz eşyadan ev tekstiline kadar çeşitli ürün gruplarında geniş seçenekler sunan "Trendyol Ev Alışverişi Günleri" kampanyasını başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yazın gelmesi ve düğün sezonunun açılması, ev alışverişlerinde hareketliliği beraberinde getiriyor. Kampanya, yeni ev kuranlar ve evinde yenilik yapmak isteyenler için birçok farklı ihtiyaca yanıt vermeyi hedefliyor.

Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, ankastre fırın ve ocak gibi beyaz eşyalarla birlikte kahve makineleri, blender setleri, mikserler ve su ısıtıcılar gibi küçük ev aletleri kampanya kapsamında sunulan ürünler arasında yer alıyor. Bu ürünler, teknolojik donanımları ve kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor.

Temizlik gereçlerinden ütü masasına, çamaşır kurutmalığından mutfak düzenleyicilerine kadar çeşitli yardımcı ürünler de kampanya kapsamında müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Ayrıca, çekmece düzenleyiciler, çok katlı raf sistemleri, vakumlu hurçlar, kapı arkası askılıklar ve çok amaçlı sepetler gibi alanları daha verimli kullanmaya yardımcı olacak çözümler de kampanyaya dahil ediliyor.

Şirket, yazın enerjisini yaşam alanlarına taşımak isteyenlere mobilyadan ev tekstiline, dekoratif objelerden aydınlatmaya uzanan geniş ve ilham verici ürün seçenekleri de sunuyor.

Sezona özgü pastel tonlar ve organik dokular, dekorasyonda bu yazın öne çıkan trendleri arasında yer alıyor. Keten, bambu, seramik ve cam gibi malzemeler, zarif detaylarla bütünleşerek evlerde sıcak bir atmosfer yaratmayı mümkün kılıyor.