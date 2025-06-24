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Bir evde patlama oldu! Sonrası daha da feci yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bir evde patlama oldu! Sonrası daha da feci yaralılar var

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartman dairesinde doğal gazdan kaynaklanan patlamada biri ağır 5 kişi yaralandı.

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 6 katlı bir apartmanda C.P'ye ait dairede doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlama yaşandı. Patlama sonrası dairede yangın çıktı.

İhbar üzerin bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi.

Patlamada, ev sahibi C.P. ile yan dairede yaşayan Y.D., eşi S.D. ve kızları S.K. ile o sırada apartman boşluğunda bulunan N.T. yaralandı.

Yangın itfaiye erlerince söndürüldü, doğal gaz ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Sağlık görevlilerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan C.P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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