Muharrem İnce CHP'ye geri döndü! Rozeti Özgür Özel taktı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP'ye geri döndü. İnce'ye rozetini "Kendisini baba ocağına davet ettik" diyen Özgür Özel taktı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 2021 yılında ayrılan ardından Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'ye döndü.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada Özgür Özel, Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı Baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum" diyerek yaptığı açık daveti kamuoyu ile paylaştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Muharrem İnce'nin CHP'ye geri dönme kararı aldı.

Bugün burada aranızda eğilmeyen başınız, susmayan diliniz, bükülmeyen bileğiniz olmak için buradayız. Kurtuluş yok tek başına, ya beraber ya hiçbirimiz.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 2021 yılında ayrılan ardından Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'ye döndü.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada Özgür Özel, Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı Baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum" diyerek yaptığı açık daveti kamuoyu ile paylaştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Muharrem İnce'nin CHP'ye geri dönme kararı aldı.

İnce'ye rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı

Kürsüye davet edilen İnce ise şu açıklamaları yaptı:

"Ben bugün buraya kibirle pişmanlıkla gelmedim. Ben bugün buraya Genel Başkanımız samimi içten bir davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıktan olur bazen umudu başka yollarla aramakla olur. Ben bugün buraya gelişim bir hasret gidermedir."

Memleket Partisi kendini feshedecek

İnce CHP'ye katılım öncesi dün, Memleket Partisi Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Memleket Partisi'nin fesih kararı alındı.

Edinilen bilgiye göre temmuz ayında toplanacak olağanüstü kurultayla Memleket Partisi kendini feshedecek.

Uzun yıllar CHP'de görev yapan İnce, 2018'de partinin cumhurbaşkanı adayı da oluştu. Şubat 2021'de CHP'den ayrılan İnce, Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ni kurmuştu.

2021'de CHP'den ayrılmıştı

Uzun yıllar CHP'de görev yapan İnce, 2018'de partinin cumhurbaşkanı adayı da oluştu. Şubat 2021'de CHP'den ayrılan İnce, Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ni kurmuştu.