BIST 9.446
DOLAR 39,64
EURO 46,04
ALTIN 4.233,61
HABER /  GÜNCEL

Muharrem İnce CHP'ye geri döndü! Rozeti Özgür Özel taktı

Muharrem İnce CHP'ye geri döndü! Rozeti Özgür Özel taktı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP'ye geri döndü. İnce'ye rozetini "Kendisini baba ocağına davet ettik" diyen Özgür Özel taktı.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 2021 yılında ayrılan ardından Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'ye döndü.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada Özgür Özel, Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı Baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum" diyerek yaptığı açık daveti kamuoyu ile paylaştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Muharrem İnce'nin CHP'ye geri dönme kararı aldı.

Bugün burada aranızda eğilmeyen başınız, susmayan diliniz, bükülmeyen bileğiniz olmak için buradayız. Kurtuluş yok tek başına, ya beraber ya hiçbirimiz.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 2021 yılında ayrılan ardından Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'ye döndü.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada Özgür Özel, Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı Baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum" diyerek yaptığı açık daveti kamuoyu ile paylaştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Muharrem İnce'nin CHP'ye geri dönme kararı aldı.

Muharrem İnce CHP'ye geri döndü! Rozeti Özgür Özel taktı - Resim: 0

İnce'ye rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı

Kürsüye davet edilen İnce ise şu açıklamaları yaptı:

"Ben bugün buraya kibirle pişmanlıkla gelmedim. Ben bugün buraya Genel Başkanımız samimi içten bir davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıktan olur bazen umudu başka yollarla aramakla olur. Ben bugün buraya gelişim bir hasret gidermedir."

Memleket Partisi kendini feshedecek

İnce CHP'ye katılım öncesi dün, Memleket Partisi Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Memleket Partisi'nin fesih kararı alındı.

Edinilen bilgiye göre temmuz ayında toplanacak olağanüstü kurultayla Memleket Partisi kendini feshedecek.

Uzun yıllar CHP'de görev yapan İnce, 2018'de partinin cumhurbaşkanı adayı da oluştu. Şubat 2021'de CHP'den ayrılan İnce, Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ni kurmuştu.

2021'de CHP'den ayrılmıştı

Uzun yıllar CHP'de görev yapan İnce, 2018'de partinin cumhurbaşkanı adayı da oluştu. Şubat 2021'de CHP'den ayrılan İnce, Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ni kurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Trump'tan İsrail'e uyarı: O bombaları atma
ABD Başkanı Trump'tan İsrail'e uyarı: O bombaları atma
Zelenski: Putin, test etmek için 5 yıl içinde bir NATO ülkesine saldırabilir
Zelenski: Putin, test etmek için 5 yıl içinde bir NATO ülkesine saldırabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail saldırganlığı bölgemizin tamamında tümüyle durmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail saldırganlığı bölgemizin tamamında tümüyle durmalıdır
KOAH hastası yaşlı kadının feci ölümü!
KOAH hastası yaşlı kadının feci ölümü!
Murat Çalık ikinci kez hastaneye sevk edilmişti! Boynundaki kitle nedeniyle biyopsiye alındı
Murat Çalık ikinci kez hastaneye sevk edilmişti! Boynundaki kitle nedeniyle biyopsiye alındı
Bursa'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
Bursa'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
Kremlin: Ateşkesin kalıcı olmasını umuyoruz
Kremlin: Ateşkesin kalıcı olmasını umuyoruz
Bakan Memişoğlu 'Tarihi bir gün' diyerek duyurdu! Sağlıkta yeni dönem
Bakan Memişoğlu 'Tarihi bir gün' diyerek duyurdu! Sağlıkta yeni dönem
Kamu işçilerinin zam pazarlığında kritik dönemeç
Kamu işçilerinin zam pazarlığında kritik dönemeç
THY'den yurt içi uçuşlarda avantajlı bilet kampanyası
THY'den yurt içi uçuşlarda avantajlı bilet kampanyası
Rusya'dan İsrail ile İran arasındaki ateşkes hakkında açıklama
Rusya'dan İsrail ile İran arasındaki ateşkes hakkında açıklama
Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu: Kimliği belirlendi
Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu: Kimliği belirlendi