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DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye destek! "Uyarısı çok değerli"

DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye destek! "Uyarısı çok değerli"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İran ve İsrail savaşıyla ilgili sözlerine destek geldi. İran-İsrail savaşının ne kadar tehlikeli olduğunun altını çizen Hatimoğlulları, "Sayın Bahçeli'nin sürecin hızlı ve dikkatli gitmesi gerektiğine dair uyarısı çok değerli" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği rahatsızlık sonucu uzun süre ara verdiği MHP Grup Toplantısı’ndaki konuşmalarına bugün devam etti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Bahçeli, ''Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararındayız'' ifadelerini kullandı. İran-İsrail savaşına da değinen Devlet Bahçeli, ''Tahran'a atılan bombaların Ankara'ya etkisi vardır'' ifadelerini kullandı.

Saldırıya hazırlıklı hareket etmek zorundayız

"Su uyusa bile düşman emeller canlıdır ve cüretkardır" diyen Bahçeli, "Vatanımızda bir ve birlikte yaşamanın şeref yeminini tutacaksak her saldırıya hazırlıklı hareket etmek zorundayız. Tehdidin küçüğü büyüğü olmaz, uyumanın sonu esarettir. Tedbiri elden bırakmamalıyız" diye konuştu.

Devlet Bahçeli'nin bu sözlerine DEM'den tam destek

Devlet Bahçeli'nin bu sözlerine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan destek geldi. İran-İsrail savaşının ne kadar tehlikeli olduğunun altını çizen Hatimoğlulları, "Sayın Bahçeli'nin sürecin hızlı ve dikkatli gitmesi gerektiğine dair uyarısı çok değerli" dedi.

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