İsrail sonunda Donald Trump'ı da delirtti! Ateşkes bozulunca küfür etti

İsrail - İran ateşkesini tehlikeye atan gelişmeler yaşanırken ABD Başkanı Donald Trump devreye girdi. Donald Trump, Tahran'ı vurmaya hazırlanan Netanyahu'yu arayıp durdurmaya çalışıyor. Netanyahu uçakları geri çeviremeyeceğini ama saldırıyı sınırlı tutacağını söylüyor. Ateşkesin hem İsrail hem İran tarafından ihlal edildiğini söyleyen Trump, NATO zirvesine giderken öfkesini 'küfür' ederek gösterdi.

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Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Zirvesine hareket etmeden önce Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Donald Trump, saldırıların devam etmesinden hayal kırıklığı duyduğuna söyledi. Trump, İran'ın da İsrail'in de ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, bunu "kasıtlı" olarak yapıp yapmadıklarından emin olmadığını söyledi. Gördüğü birçok şeyden memnun olmadığını kaydeden Trump, "İsrail'in ateşkes sağlanır sağlanmaz saldırmasının" hoşuna gitmediğini bildirdi. Trump, İsrail'in bu sabah operasyon düzenlediğinin altını çizerek, "İsrail'in sakinleşmesini sağlamalıyım." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'den hiç hoşnut değilim

Ateşkesin ardından İsrail'in "hiç görülmedik şekilde" saldırıda bulunduğunu belirten Trump, "Onlardan memnun değilim. İran'dan da memnun değilim ancak İsrail'in bu sabah yaptıklarından hiç hoşnut değilim." ifadelerini kullandı.

Trump küfür ederek, "(İsrail-İran) O kadar uzun süredir ve o kadar şiddetli çatışıyorlar ki ne halt ettiklerini bilmiyorlar." diye konuştu.

İsrail saldırmasın diye çok uğraştı

Donald Trump, İran'ın ihlal iddiası ile harekete geçen İsrail'in Tahran'ı vuracağını öğrenince hemen bir açıklama yaptı ve "İsrail, (İran'a) o bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur. Pilotlarını hemen getir." ifadelerini kullandı. İsrail ikna olmayınca Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Trump, ateşkesin "sürdürülmesi konusunda son derece katı ve açık konuştu".

Netanyahu : Uçakları geri döndüremem

Trump'ın, yaptığı telefon görüşmesinde uçakların geri döndürülmesini istedi ancak Netanyahu kabul etmedi. Netanyahu'nun saldırıyı iptal edemeyeceğini ve "İran'ın ateşkesi ihlaline bir karşılık verilmesi gerektiğini" söylediğini kaydeden yetkililer, "En sonunda saldırının büyük ölçüde sınırlandırılmasına ve çok sayıda hedefe yönelik saldırıların iptal edilmesine karar verildi." ifadesini kullandı.