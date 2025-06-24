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Çanakkale'de yangın paniği! Tarım arazisinde başladı ormana sıçradı, bu yolu kullananlar dikkat

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çanakkale'de yangın paniği! Tarım arazisinde başladı ormana sıçradı, bu yolu kullananlar dikkat

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Çanakkale-İzmir kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor.

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Ezine'nin Çetmi köyündeki zirai alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Çetmi köyünde saat 13.45'te yangın çıktığı hatırlatılarak, 7 uçak, 3 helikopter, 12 arasöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 treylerle müdahale edildiğini kaydedildi.

Çanakkale-İzmir kara yolunda trafik yangının durumuna göre kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale'de yangın paniği! Tarım arazisinde başladı ormana sıçradı, bu yolu kullananlar dikkat - Resim: 0

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