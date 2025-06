Gıda endüstrisi, F İstanbul 2025 ile büyük buluşmaya hazırlanıyor

Federal Fuar ve So Fuar iş birliği ile organize edilen F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri + Üretim Teknolojileri İhracat Fuarı, sektörün profesyonel paydaşlarını 2-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında bir araya getirecek.

"Sürekli Yeni Ticaret Bağlantıları" mottosuyla düzenlenen ve bu yıl İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan fuarda, 50 bin m²'nin üzerinde bir alanda yer alan 700’den fazla stantta 1000’i aşkın doğrudan ve dolaylı katılımcı firma yer alacak. F İstanbul, dört gün boyunca söyleşi ve mutfak atölyelerine de ev sahipliği yapacak.

Türkiye’de organize edilen; işlenmiş gıda, içecek, şekerleme, gıda katkı maddeleri, gıda işleme ve ambalaj endüstrisi dahil gıda sanayisinin tüm paydaşlarının katılımıyla gerçekleşen en geniş kapsamlı fuar unvanına sahip F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri + Üretim Teknolojileri İhracat Fuarı, bu yıl kapılarını 2-5 Temmuz tarihleri arasında açacak.

Üretici ve ihracatçı firmalar için yeni pazarlara açılma, doğru müşteriyle buluşma ve güçlü iş birlikleri kurma fırsatı sunacak fuar, İstanbul Fuar Merkezi’nde “Sürekli Yeni Ticaret Bağlantıları” mottosuyla gerçekleştirilirken yalnızca profesyonel ziyaretçilere açık olan yapısı sayesinde doğrudan ticarete odaklanan verimli bir ortam sağlayacak.

Bir önceki edisyonunda 113 ülkeden 12 bini aşkın profesyonel kayıtlı ziyaretçiyi ağırlayan F İstanbul’a bu yıl 1000’den fazla doğrudan ve dolaylı katılımcı firma, 5 binin üstünde yurt dışı ziyaretçisi ve 120’den fazla ülkeden 15 bini aşkın kayıtlı profesyonel ziyaretçinin katılması hedefleniyor.

Yalnızca profesyonel ziyaretçilere açık olan yapısıyla doğrudan ticarete odaklanıyor

F İstanbul’un iki milyarlık bir nüfusun merkezinde yer alan üretici ve ihracatçı Türkiye'de gerçekleştirilmesinden dolayı büyük bir katılımcı potansiyeline sahip olduğunu belirten So Fuar İcra Kurulu Üyesi Alaaddin Orhan, “Fuarımızda Avrupa, Orta Asya, Orta Kuzey Afrika ve Orta Doğu gibi ihracat açısından stratejik bölgelerden gelen satın almacılarlaTürkiye’nin üretim gücünü buluşturuyoruz. Sadece gıda firmalarını değil, aynı zamanda gıda teknolojileri, ambalaj ve paketleme çözümleri sunan firmaları da bir araya getiriyoruz. Yani bir marketin satın alma yöneticisi ya da bir sektör profesyoneli geldiğinde, aradığı her şeyi aynı çatı altında bulabiliyor. F İstanbul bunun yanında yalnızca profesyonel ziyaretçilere açık olan yapısı sayesinde doğrudan ticarete odaklanan verimli bir ortam tesis ediyor. Bu da ziyaretçi profilinin iş odaklı olmasını sağlıyor; stantlarda gerçekten iş konuşuluyor, verimli görüşmeler yapılıyor. Ayrıca sürekli yeni müşteri hedefiyle çalışıyoruz. Sadece bir önceki yıl gelen firmalarla yetinmiyoruz; her yıl üzerine koyarak yeni alıcılar, yeni pazar temsilcileri getiriyoruz. Ürün gruplarına göre yapılan salon yerleşimi de ziyaretçiler için ciddi bir zaman yönetimi avantajı sağlıyor.” dedi.

Gıda endüstrisinin nabzı, fuar süresince gerçekleştirilecek söyleşilerde atacak

Gıda endüstrisinin zengin çeşitliliğinin F İstanbul’da altı farklı bölümde sunulacağını söyleyen Orhan, kapsam ve içeriğe dair şunları söyledi: “F İstanbul’da alt fuar yapısını, ziyaretçinin fuarda geçirdiği zamanı en verimli şekilde kullanabilmesi için ürün gruplarına göre yaptık. Yani aynı sektördeki firmalar aynı salonda yer alacak. Bu sayede bir ziyaretçi, ilgilendiği ürün grubunu tek bir alanda gezip kısa sürede birçok markayla bağlantı kurabilecek. Katılımcılar için de bu yapı büyük avantaj sağlıyor çünkü hedefledikleri ziyaretçi profili doğrudan onların salonuna yönleniyor. Hem zaman hem de iş görüşmesi açısından çok daha verimli bir ortam oluşuyor. Bu kapsamda fuarda bu yılki kategoriler arasında ‘gıda veiçecek’, ‘kuru & sert kabuklu meyveler ve atıştırmalık ürünler’, ‘bisküvi, çikolata, şekerleme ve katkı maddeleri’, ‘gıda ve içecek üretim teknolojileri ve ambalaj’, ‘market, mağaza ve otel ekipmanları’ ile ‘hijyen ve kişisel bakım ‘ yer alacak.

Bu yıl F İstanbul’da fuar deneyimini zenginleştirecek etkinlikler de planladık. Böylelikle gıda endüstrisine dair güncel konuların uzman konuklar eşliğinde konuşulduğu söyleşilerimiz gerçekleştirilecek. Bunlar arasında gıdanın geleceği, gıda güvenliği ve teknolojileri, gastronomi ile yolculuk, yeni çağda gastronomi, teknolojinin gıda sektöründeki rolü, gıda üretiminde sürdürülebilirlik, diyabet ve metabolik sağlık, gıda israfını önlemenin yeni yolları, et üzerinden Türk mutfağının küresel yolculuğu, global masada Türkiye, gıdada gelecek ve deneyim odaklı mutfaklar gibi konular yer alacak.

Fuar alanında şeflerimiz de olacak ve ziyaretçilerle interaktif workshop'lar düzenlenecek. Hem üreticiler hem de satın almacılar için keyifli ve ilham verici bir ortam yaratmayı hedefliyoruz.”

F İSTANBUL FUARI HAKKINDA:

Federal Fuar ve So Fuar iş birliği ile düzenlenen F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri + Üretim Teknolojileri İhracat Fuarı, 2-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) gerçekleşecek. Avrupa, Orta Kuzey Afrika ve Ortadoğu pazarlarını hedefleyen fuar, 1000’in üzerinde markanın ürünlerini sergileyeceği kapsamlı bir ticaret platformu sunuyor. 120’den fazla ülkeden 15.000’in üzerinde kayıtlı profesyonel ziyaretçinin katılımının beklendiği F İstanbul, gıda endüstrisi için önemli bir uluslararası buluşma noktası olacak.