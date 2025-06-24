Motorin ve benzinin litre fiyatına 'oh' dedirtecek indirim! Hele motorin indirimi muhteşem

İRAN ve İsrail ateşkes yapınca benzin ve motorine indirim haberi geldi. Hatırlanacağı gibi motorine eşi benzeri olmayan bir zam gelmişti. İndirimin de eşi benzeri yok. Perşembe günü motorinin litre fiyatına 3 lira 80 kuruş indirim yapılacak. 26 Haziran'da geçerli olacak indirimden benzin de nasibini alacak. Benzinin litre fiyatında bir gün sonra 1 lira 80 kuruş indirim yapılacak.

Abone ol

İsrail İran savaşıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı gerçekleşti. Arka arkaya gelen zamlarla depoda 500 liralık bir fark oluşmuştu. İran ve İsrail ateşkesi ile birlikte petrol fiyatları düşüşe geçince 'oh' dedirtecek indirim haberleri geldi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük zammına en büyük indirim

26 Haziran Perşembe gününden itibaren motorine kallavi bir indirim yapılacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını gören motorinde indirim de tarihi olacak. Motorinin litre fiyatında 3,80 TL indirim yapılacak. Benzinin litre fiyatına gelen indirim ise bir gün sonra 27 Haziran cuma günü pompaya yansıyacak. Cuma gününden itibaren benzinin litre fiyatında 1,80 TL indirim yapılması bekleniyor.

Son olarak 21 Haziran'da motorine 3,30 TL, benzine ise 1,51 TL zam gelmişti.

Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları : Benzin litre fiyatı: 51.51 lira, Motorin litre fiyatı: 53.09 lira, LPG litre fiyatı: 25.09 lira,

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları : Benzin litre fiyatı: 51.36 lira, Motorin litre fiyatı: 52.97 lira, LPG litre fiyatı: 24.49 lira

Ankara akaryakıt fiyatları : Benzin litre fiyatı: 52.18 lira, Motorin litre fiyatı: 53.92 lira, LPG litre fiyatı: 24.99 lira

İzmir akaryakıt fiyatları: Benzin litre fiyatı: 52.51 lira, Motorin litre fiyatı: 54.27 lira, LPG litre fiyatı: 24.94 lira