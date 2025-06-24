Nihal Candan'ın eski eşi Faruk Çiçek'in mesajları ifşa oldu! Baldız baldan tatlı
Nihal Candan'ın ailesi boşandığı eşi Faruk Çiçek'i ölümünden dolayı sorumlu tutmuştu. Nihal Candan'ın annesi Kızımı yalnız bıraktı onu asla affetmeyeceğim' demişti. Eski eş Faruk Çiçek dün açıklama yapıp Nihal Candan ile hastanede görüştüğünü ve 'helalleştiklerini' söyleyince şoke eden mesajları aile tarafından ifşa edildi. Nihal Candan'ın en küçük kardeşi Su Candan katıldığı canlı yayında şoke eden mesajları gösterdi.
Aşırı zayıflık hastalığı olan aneroksiya sebebiyle ölen Nihal Candan'ın ailesi şoke eden ifşalara başladı. Hedefte ise boşandığı eski eşi Mehmet Faruk Çiçek bulunuyor. Faruk Çiçek dün yaptığı açıklamada eski eşi Nihal Candan'ı ölmeden önce hastanede ziyaret ettiğini ve helalleştiklerini söylemişti. Bu açıklamadan sonra Nihal Candan'ın cep telefonuna bakan aile, Faruk Çiçek'ten gelen mesajları okuyunca şoke oldu. İşte o mesajlar:
Nihal Candan'ın cep telefonundaki şok mesajlar
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın küçük kardeşi Zeynep Su Candan, katıldığı canlı yayında ablasının eşi Mehmet Faruk Çiçek’in attığı mesajları ifşa etti. Ablası öldükten sonra cep telefonuna baktıklarını söyleyen Zeynep Su Candan şoke olduklarını söyledi.
Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Zeynep Su Candan, ablasının Mehmet Faruk Çiçek’ten aldığı son mesajları gördüğünü ve yaşananlara çok üzüldüğünü belirtti. Su Candan, "Benim ablam bu dünyada hiç değer görmedi" diyerek ablasının yaşadıklarına isyan etti.
Zeynep Su Candan, "Mehmet Faruk Çiçek! O adamdan nefret ediyorum" diyerek şunları söyledi:
- Öyle mesajları var ki, görmeniz lazım. Ablama neler yazmış!