Nihal Candan'ın eski eşi Faruk Çiçek'in mesajları ifşa oldu! Baldız baldan tatlı

Aşırı zayıflık hastalığı olan aneroksiya sebebiyle ölen Nihal Candan'ın ailesi şoke eden ifşalara başladı. Hedefte ise boşandığı eski eşi Mehmet Faruk Çiçek bulunuyor. Faruk Çiçek dün yaptığı açıklamada eski eşi Nihal Candan'ı ölmeden önce hastanede ziyaret ettiğini ve helalleştiklerini söylemişti. Bu açıklamadan sonra Nihal Candan'ın cep telefonuna bakan aile, Faruk Çiçek'ten gelen mesajları okuyunca şoke oldu. İşte o mesajlar: