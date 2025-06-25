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Motorin ve benzine bu gece çok büyük indirim var! Litre fiyatı bakın kaç lira olacak

Motorin ve benzine bu gece çok büyük indirim var! Litre fiyatı bakın kaç lira olacak

İsrail İran ateşkesi ile petrol fiyatları çıktığı gibi inerken, benzin ve motorin fiyatlarına da kallavi indirimler getirdi. Bu gece indirim hem motorin hem de benzin grubunda olacak. İndirim miktarı da beklenenden daha fazla olacak. Motorinin litre fiyatında 4 lira 6 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 2 lira 68 kuruş indirim olacak.

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İsrail İran savaşıyla birlikte Brent petrol 80 dolara kadar fırlayınca hem benzine hem motorine tarihi zamlar gelmişti. Son olarak 21 Haziran'da motorine 3,30 TL, benzine ise 1,51 TL zam gelmişti. Motorinin litresi 55 lirayı benzinin litresi 51 lirayı aşmıştı. 

Benzin ve motorine ateşkes indirimi
İran ve İsrail savaşı ateşkesle dinginleşince petrolün varil fiyatı hızlı bir düşüş gösterdi ve 67 dolara kadar düştü. Bu düşüş de motorin ve benzine büyük indirimler getirdi. Motorinin litre fiyatındaki indirim çok büyük oldu. Benzin indirimi de rahatlatacak. 

Benzin ve motorin indirimi bu gece yarısı
Benzin ve motorindeki ateşkes indirimi 25 Haziran çarşambayı 26 Haziran perşembeye bağlayan gece olacak. Bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 4,06 TL, benzinin litre fiyatına 2,68 TL indirim yapılacak. 
Motorin ve benzine bu gece çok büyük indirim var! Litre fiyatı bakın kaç lira olacak - Resim: 0
Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları : Benzin litre fiyatı: 51.51 lira, Motorin litre fiyatı: 53.09 lira, LPG litre fiyatı: 25.09 lira, 
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları : Benzin litre fiyatı: 51.36 lira, Motorin litre fiyatı: 52.97 lira, LPG litre fiyatı: 24.49 lira
Ankara akaryakıt fiyatları : Benzin litre fiyatı: 52.18 lira, Motorin litre fiyatı: 53.92 lira, LPG litre fiyatı: 24.99 lira
İzmir akaryakıt fiyatları: Benzin litre fiyatı: 52.51 lira, Motorin litre fiyatı: 54.27 lira, LPG litre fiyatı: 24.94 lira

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