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Binlerce öğretmen bekliyordu! Tarih belli oldu iki aşamalı olacak atamalar 16 Temmuz'da...

Binlerce öğretmen bekliyordu! Tarih belli oldu iki aşamalı olacak atamalar 16 Temmuz'da...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2025 yılı yaz tatili döneminde öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Başvurular iki aşamalı alınacak ve atamalar 16 Temmuz'da yapılacak.

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Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, MEB kadrolarında görev yapan öğretmenlerden, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve diğer mazeretler nedeniyle il içinde yer değiştirmek isteyenlerin başvuruları, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.

İki aşama 

Öğretmenlerin, birinci aşamada 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirmeleri gerekiyor. Ön başvuruları onaylanan öğretmenler ise ikinci aşamada, 10-14 Temmuz tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atama 16 Temmuz'da

Başvuruların tamamlanmasının ardından atama işlemleri 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 17 Temmuz itibarıyla yapılabilecek.

Duyuruya ilişkin detaylara "personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor

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